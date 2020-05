Réouverture partielle des bords de Loire, marchés alimentaires : le préfet du Loiret entame le déconfinement

Est-ce un signe d'un passage à la couleur verte du département du Loiret ce jeudi dans la carte du déconfinement que doit présenter le Premier ministre ? Dans un arrêté publié ce jeudi, le préfet du Loiret prend deux décisions qui assouplissent le confinement décidé le 16 mars par le gouvernement face à l'épidémie de coronavirus.

Les pistes cyclables sur les bords de Loire à Orléans et Saint-Jean-de-Braye sont de nouveau libres d'accès, dès maintenant. Et les maires peuvent rouvrir les marchés alimentaires s'ils le souhaitent, dès le 11 mai, sans autorisation dérogatoire du préfet, comme l'avait annoncé Edouard Philippe devant les parlementaires.

Les cyclistes autorisés à emprunter les bords de Loire...

Dans un premier texte publié ce jeudi 7 mai, le préfet du Loiret modifie l'arrêté pris le 15 mars et qui interdisait totalement l'accès aux bords de Loire à Orléans et Saint-Jean-de-Braye. Désormais, les cyclistes sont autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables situées au bord du fleuve. Mais l'interdiction (sous peine d'amende) demeure pour les piétons, joggeurs et autres badauds, au moins jusqu'au 11 mai.

... mais pas encore les piétons

A la préfecture, on indique que cette interdiction d'accès aux piétons (ainsi que la fermeture de la base de loisirs de l'île Charlemagne, à St-Jean-le-Blanc) devrait se prolonger "jusqu'au 18 mai". Ensuite, les bords de Loire "pourraient rouvrir". Cela dépendra aussi si le Loiret passe au vert ce jeudi dans la carte du déconfinement du ministère de la Santé.

Réouverture de tous les marchés autorisée à partir de la semaine prochaine

Le deuxième texte publié ce jeudi par la préfecture du Loiret abroge l'arrêté du 1er avril qui n'autorisait l'ouverture des marchés alimentaires que sur dérogation préfectorale (une cinquantaine de communes était dans ce cas). A partir du lundi 11 mai, tous les marchés sont donc de nouveau autorisés. "C'est une mesure nationale", explique la préfecture du Loiret.

Marché de producteurs de pays autorisé dimanche à St-Hilaire St-Mesmin

Le marché de producteurs de pays prévu ce dimanche 10 mai de 9h à 13h à Saint-Hilaire Saint-Mesmin, près d'Orléans, est même autorisé, par un troisième arrêté préfectoral. Sous réserve du respect des mesures sanitaires (hygiène, distanciation physique...) et dans la limite de 100 personnes maximum rassemblées au même moment dans le cadre de ce marché.