Autorisation du burkini : "Ce qu'a fait voter le maire de Grenoble est grave" réagit Laurent Wauquiez

Après l'autorisation du burkini dans les piscines grenobloises, adoptée ce lundi soir en conseil municipal, la réaction du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a été presque immédiate. Il a annoncé la suppression des subventions de la part de la Région à la ville de Grenoble dans un communiqué. Une menace déjà formulée avant le vote et donc mise à exécution. Il s'en est expliqué ce mardi matin en direct sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Votre réaction a été quasiment immédiate après le vote hier soir. Couper toutes les subventions de la région à la ville de Grenoble. Comment vous justifiez cette décision ?

Laurent Wauquiez : Parce que ce que fait voter le maire de Grenoble est quelque chose de grave. Et je pense qu'il faut tous qu'on s'en rende compte au moment où, en Iran, en Afghanistan, on a des femmes qui, au péril de leur vie, se battent pour qu'on ne leur impose pas les symboles de l'islamisme. Le maire de Grenoble, lui, a donc décidé de mettre dans les piscines de la République française le port du burkini. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Le burkini n'est pas un simple vêtement, on l'a tous bien compris. C'est un symbole politique qui est porté par l'islamisme depuis des années, qui a été relayé par cette association citoyenne proche des Frères musulmans, dont la porte-parole au moment des attentats de Charlie Hebdo avait déclaré "c'est Charlie qui a dégainé le premier". On n'a pas affaire à des gens qui sont naïfs. On a affaire à des gens qui portent les revendications de l'islamisme.

Mais concrètement, ça veut dire quoi, Laurent Wauquiez ? Quelles subventions vont être supprimées pour la ville de Grenoble ?

Concrètement, ça veut dire que je ne veux pas continuer à collaborer comme si de rien n'était avec un maire qui, pour moi, piétine les valeurs de l'égalité homme-femme et la conception que je me fais de notre pays. On pourrait me dire "on ne comprend pas, vous vous opposez au burkini, mais vous continuez à faire comme si de rien n'était avec Eric Piolle". Je veux envoyer un message fort consistant à dire que, quand un élu fait le choix du communautarisme pour aller chercher des voix, pactise avec l'intégrisme islamique, et bien nous à la région, on ne va pas faire comme si de rien n'était et donc on arrête.

Attention, on va évidemment continuer à aider les habitants de Grenoble. On va continuer à aider les associations de Grenoble, des artisans ou des commerçants qui ont des projets. On va continuer de notre côté à assumer notre mission sur Grenoble. Mais on va arrêter d'aider financièrement Monsieur Piolle parce que la réalité c'est que son projet, ce n'est pas un projet qui est compatible avec ce qu'on veut pour la France et pour la République. Et si on laisse faire des choses comme ça, la réalité, c'est qu'on est complice.

Mais vous n'avez pas l'impression que c'est une ingérence de votre part dans la politique grenobloise ?

Pardon de vous le dire, mais ce n'est pas la politique grenobloise dont on parle. C'est la question de l'égalité homme-femme. C'est la question de la laïcité qui nous concerne tous. C'est la question de la vision qu'on a de l'avenir de notre pays. Le sujet, on l'a tous compris, ce n'est pas uniquement un sujet grenoblois, c'est un sujet global sur l'image qu'on veut pour notre région, pour notre pays. Et on est tous fondé à réagir et à dire stop. On ne va pas laisser des gens comme ça dont on a bien compris qu'ils cherchaient à acheter des voix, abîmer la conception qu'on se fait. Il y a des femmes, des hommes qui ont lutté depuis des années pour l'égalité hommes-femmes. La décision d'hier, c'est un recul en arrière terrible. Il faut bien comprendre ce que signifie le burkini. Le burkini dit : "la femme est un objet de tentation, elle doit être soumise et elle doit cacher son corps". Est-ce que c'est ça ce que vous voulez pour notre pays ? Pas moi.

Vous parliez des habitants tout à l'heure... La suppression des subventions pour la ville de Grenoble, vous l'avez dit que ça n'allait pas les toucher. Comment ça ? Vous n'avez pas peur de retirer des subventions pour plusieurs associations, pour des habitants qui sont déjà défavorisés ?

J'ai été très clair : ce que j'arrête, c'est la collaboration financière avec le maire de Grenoble et avec son équipe. Si, pour prendre un exemple très concret, j'ai un commerçant qui porte un projet de rénovation de son commerce, on l'accompagnera. Si on a des associations qui sont indépendantes de la ville, bien sûr qu'on les accompagne. Mon sujet, c'est de protéger au contraire les habitants de Grenoble en les aidant à envoyer ce signal. Parce que je sais que même à Grenoble, la majorité des habitants sont contre cette décision et que le maire de Grenoble, je ne comprends même pas son acharnement. Honnêtement, vous ne pensez pas qu'en ce moment il y a des sujets plus importants que de faire voter le burkini ? Alors que les Français sont assommés sur le pouvoir d'achat, ils sont préoccupés sur les sujets de sécurité, ils voient bien potentiellement les conséquences de la guerre en Ukraine et la seule préoccupation depuis des semaines du maire de Grenoble, ça a été le burkini dans les piscines. Il y a pour moi une espèce de cynisme terrible dans sa décision. Il prend une décision qui est lourde, de pactiser avec cet islamisme là. On ne peut pas rester les bras croisés. Moi, j'ai une seule parole, tout le monde le sait. Une seule colonne vertébrale. Ce que je dis, je le fais et et c'est important à un moment qu'on soit capable de dire stop.

Une dernière question, une question d'actualité avant de terminer. Elisabeth Borne a été nommée hier Première ministre, la première femme depuis 30 ans. C'était un critère important selon vous, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de ce nouveau gouvernement ?

Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il réussisse parce que c'est notre souhait d'abord pour notre pays. Mais ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'Elisabeth Borne était déjà au gouvernement et que donc, en fait, rien ne change. J'ai le sentiment que le président de la République n'a pas franchement écouté ou entendu les messages qu'on lui envoyait. Il dit "je vais continuer à faire ce que j'ai fait depuis cinq ans". Je ne pense pas que c'est ce que les Français veulent. Mais, au moment des élections législatives, tous ceux qui nous écoutent ont la possibilité de s'exprimer. Le président de la République aura une majorité, c'est sûr, Mélenchon n'aura pas de majorité, ça c'est sûr aussi. Mais en revanche, vous avez la possibilité de choisir, d'équilibrer les choses, d'envoyer un message, un chèque en blanc pour le président de la République. Et moi, vous le savez, je soutiens des candidats de la droite et du centre comme Yannick Neuder en Isère, parce que ce sont des élus de terrain qui défendront d'abord les intérêts de l'Isère et qui ne prendront pas leurs ordres dans le parti unique d'Emmanuel Macron.