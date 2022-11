Autoroute A69 entre Toulouse et Castres : début de l'enquête publique

C’est la dernière étape à passer pour l’autoroute entre Castres et Toulouse. L’enquête publique environnementale du projet d’A69 va démarrer ce 28 novembre et durera jusqu’au 11 janvier. C’est à l’issue que le préfet du Tarn et le préfet de Haute-Garonne et de la région Occitanie donneront ( ou pas) leur feu vert, via un arrêté, pour le lancement des travaux prévu en début d’année prochaine. Ensuite la mise en service de cette A69 est prévu à l’automne 2025.

Cette enquête publique concerne à la fois celui de l’A69 entre Castres et Verfeil, mais aussi l’élargissement du tronçon entre Verfeil et l’A68 qui dépend d’ASF. À partir du 28 novembre donc, l’intégralité du dossier sera disponible dans l’ensemble des mairies du Tarn et de la Haute-Garonne concernées ainsi que dans la sous-préfecture de Castres. Le dossier sera aussi consultable sur les sites internet des préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne. Tout le monde pourra donner son avis et faire des observations concernant cette demande d’autorisation environnementale sur des registres disponibles dans les mairies ou sur internet .

Sept commissaires enquêteurs

Les sept commissaires enquêteurs désignés pour mener cette enquête publique assureront plusieurs permanences à Soual, Puylaurens, Cuq-Toulza, Verfeil, Castelmaurou et à la sous-préfecture de Castres. Les sept enquêteurs qui devront rédiger les conclusions transmises avec les registres aux préfets dans les 30 jours après le 11 janvier.

La liste des commissaires enquêteurs a été dévoilée par la préfecture. Ils seront là pour recevoir le public.

Christian Lasserre, chef d’entreprise, en retraite (Président de la commission d’enquête)

Bernard Chabbal, inspecteur de l’enseignement agricole, en retraite

Prosper Ekodo, pharmacien, en retraite

Michel Jones, ingénieur Travaux Public, en retraite

François Manteau, directeur régional de la SA-HLM, en retraite

Albert Nadal, ingénieur territorial, en retraite

Henri Pujol, concessionnaire automobiles, en retraite

Le collectif La Voie est Libre (Collectif citoyen mobilisé contre le projet d’A69 Castres-Toulouse et pour une alternative responsable) dénonce le choix des commissaires enquêteurs. qui reposerait sur une vision "passéiste" de la société. "Sans remettre en question le professionnalisme de ceux qui composent la commission d’enquête, désigner sept hommes de plus de 60 ans pour faire vivre le débat public à propos d’un projet qui impacterait durablement l’environnement et l’avenir du territoire." dit le collectif.