Autoroute A7 : les gendarmes contrôlent les distances de sécurité

"À une vitesse importante sur l'autoroute, les accidents font de nombreux blessés." C'est le capitaine Fabrégat, commandant en second de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) de la Drôme qui rappelle les règles du code de la route, ce mercredi 28 juin. Les gendarmes ont organisé une vaste opération de contrôles pendant trois heures sur l'autoroute A7, à deux points différents : Valence et Malataverne.

Ils visent en priorités les infractions concernant les dépassements interdits ou dangereux, et le non-respect des distances de sécurité. Cette infraction est passible de 90 euros d'amende et d'un retrait de trois points sur le permis de conduire. Le dispositif est précis : une première équipe repère les contrevenants - surtout les poids-lourds, interdits de dépasser d'autres véhicules pendant la traversée de Valence - avant que des motards de la gendarmerie soient envoyés. Ils font sortir les contrevenants pour qu'ils puissent être verbalisés.

Les contrôles avaient lieux autour de Valence et de Malataverne, sur l'A7, dans la Drôme © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Deux équipes pour verbaliser les contrevenants

Dominique, chauffeur poids-lourd de 56 ans a dépassé "une petite Mercedes qui n'avançait pas !" Le routier sourit du haut de sa cabine. Un dépassement non-autorisé, c'est 90 euros d'amende. "On joue, on perd", conclut-il de bonne foi, "la prochaine fois, vous attendrez que la zone à 90km/h soit passée", lui répond la gendarme qui le verbalise. "C'est agréable de tomber sur des gens qui sont compréhensifs et qui reconnaissent leur faute sans nous crier dessus, détaille le capitaine Fabrégat, on a souvent des personnes tout à fait correctes avec nous !"

Derrière cette opération, les gendarmes veulent surtout montrer leur présence sur le terrain avant les grands départs en vacances, attendus dès la semaine prochaine. "Ça parle beaucoup, les gens sont au courant de notre présence, il faut qu'ils soient attentifs", explique le Capitaine Fabrégat. Au total, en trois heures, les gendarmes ont dressé 56 verbalisations, dont 36 pour des dépassements interdits. La semaine dernière, ils avaient organisé une opération semblable, pour contrôler la distraction au volant : téléphone ou écouteurs. Là, 51 infractions avaient été constatées.