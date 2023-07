Autoroutes en Gironde : 150 tonnes de déchets ramassés tous les ans par la DIRA en bordure de chaussée

En Gironde la DIRA (direction interdépartementale des routes atlantiques) gère 144 kilomètres d'autoroute (portions de l'A63, A660, A62, Rocade et RN89). Ses agents récupèrent environ 150 tonnes de déchets par an. Soit plus d'une tonne par kilomètre.

Des canettes, des sacs plastiques, des mégots, il y en a partout sur le terre plein centrale et les bretelles des autoroutes. La DIRA organise 3 grands chantiers de nettoyage par an.

Un sondage qui prouve que les incivilités sont tenaces

Les Français jettent toujours autant de déchets sur l'autoroute. Plus d'un Français sur quatre (27%) reconnaît se débarrasser de ses déchets par la fenêtre de sa voiture selon une étude de la fondation Vinci Autoroute dont France Bleu a publié les résultats ce vendredi. Un chiffre stable par rapport à l'an dernier mais qui s'amplifie chez les plus jeunes. 42% des moins de 35 ans le font , c'est six points de plus qu'en 2022.

Même si les Français se sentent coupables (57 %) ou honteux (19 %) de jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture, dans la rue ou dans la nature, ces sentiments négatifs ne suffisent pas à les faire changer de comportement. En revanche la présence d’un proche semble plus efficace puisque, selon eux, elle pourrait les amener à se retenir de jeter (82 %).

La majorité des Français se disent prêts à recadrer un proche qui jetterait des déchets : 72 % déclarent qu’ils feraient remarquer et expliqueraient leur désapprobation. Même constat pour le jet de mégot, face auquel 68 % des Français déclarent qu’ils feraient remarquer à leur proche à quel point leur geste est incivique et néfaste pour l’environnement.