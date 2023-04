Autour de la place d'Alger au Mans, un plus grand périmètre interdit aux voitures la nuit en fin de semaine

Le secteur piétonnier autour de la place d'Alger, en centre-ville du Mans (Sarthe), va s'agrandir les soirs de fin de semaine à compter du 25 mai. Le maire du Mans Stéphane Le Foll l'a annoncé lors d'un point-presse ce 26 avril, en présence du préfet de la Sarthe. L'objectif est de lutter contre les nuisances sonores dont se plaignent les habitants de ce secteur qui concentre plusieurs bars et boîtes de nuit. Seuls les riverains pourront accéder au périmètre concerné en voiture les jeudis, vendredis et samedis de 22h à 7h.

Le nouveau plan de circulation des fins de semaine autour de la place d'Alger au Mans entre en vigueur le 25 mai © Radio France - Talitha Tiero

Le préfet de la Sarthe a par ailleurs communiqué sur un arrêté pris le 3 avril, qui interdit l'ouverture des kebabs et fast-foods entre 1h et 5h du matin, afin "d'éviter les attroupements sur la voie publique". Une mesure critiquée par plusieurs responsables de ces établissements, qui sont venus à la rencontre du maire et du préfet en marge du point-presse, comme l'a constaté la reporter de France Bleu Maine sur place.