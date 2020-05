Autour de Paris, les "gîtes de France" affichent quasiment complet pour le pont de l'Ascension

Les "gîtes de France" affichent quasiment complet autour de Paris pour le pont de l'Ascension, s'est réjouie ce mercredi, chez nos confrères de franceinfo, Solange Escure, directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France. "Dans le rayon des 100 km autour de Paris, on est sur _un taux d'occupation entre 60 et 99%_, sur le reste du territoire, c'est entre 5 et 10% de taux d'occupation, donc on est loin des chiffres habituels", précise-t-elle.



D'après Solange Escure, ce sont "essentiellement des citadins habitant la région parisienne qui ont réservé à proximité de leur domicile". Après des semaines de confinement, les Parisiens ont visiblement besoin de changer d'air, "de retrouver de la verdure." Un phénomène vraiment franciliens car en dehors de l'Île-de-France, "on est bien loin d'une ruée et d'un remplissage", regrette la représentante des "gîtes de France".