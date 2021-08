Autour de Piennes, l'eau du robinet est à nouveau bonne à consommer

L'interdiction de consommation et d'utilisation de l'eau du robinet dans 19 communes du Pays-Haut et du Nord de la Meuse est levée. Le syndicat des eaux de Piennes (SIEP) vient de l'annoncer.

Il est de nouveau possible de boire et d'utiliser l'eau du robinet dans les dix-neuf communes du Pays-Haut et du nord de la Meuse touchées, la semaine dernière, par une rupture de canalisation à la station de pompage de Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle). La ville de Piennes vient de confirmer l'information sur ses réseaux sociaux.

capture d'écran

Le syndicat intercommunal des eaux de Piennes (SIEP) était en attente des résultats des contrôles qualités pratiqués durant le weekend par l'agence régionale de santé. En attendant, de l'eau en bouteille avait été distribuée aux 12.000 habitants touchés.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la rupture d'une canalisation située sous la rivière Piennes avait entraîné un problème d'alimentation en eau potable chez de nombreux usagers, ainsi qu'une interdiction de consommation par précaution. Le problème d'alimentation a été vite réparé, mais il aura fallu cinq jours pour que la consommation soit, à nouveau, autorisée.