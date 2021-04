Autrice et défenseuse de la langue bretonne, Angèle Jacq est décédée

L'écrivaine et défenseuse du breton Angèle Jacq est décédée. (Photo d'illustration)

L'autrice et défenseuse de la langue bretonne Angèle Jacq est décédée dans la nuit du 11 au 12 avril à Quimper.

Née à Landudal en 1937, elle y a vécu toute sa vie. En 1995, elle publie son premier roman Les Braises de la Liberté. C'est le début d'une carrière d'autrice. Suivront les ouvrages Légendes de Bretagne, Le voyage de Jabel ou encore Ma langue au chat. En 2003, elle reçoit le collier de l'Ordre de l'Hermine en récompense de son oeuvre littéraire. Son dernier roman Pêcheurs de Guinée a été publié en 2018.

Elle est aussi une figure de la défense de la langue et de la culture bretonnes. En 1999, elle prend part à l'Appel de Carhaix pour le renforcement de l'identité culturelle bretonne, de l'enseignement du breton et des compétences du conseil régional. Elle devient porte-parole du Collectif Breton pour la Démocratie créé dans la foulée. En 2008, elle lance la pétition des "101 écrivains pour les langues régionales".

"Il nous restera ses livres"

Le Salon du Livre de Carhaix, dont elle était une habituée, lui rend hommage ce mardi par la voix de son responsable Charlie Grall : "à Carhaix, Angèle était chez elle, et elle comptait de nombreux amis chez les habitués de ce rendez-vous incontournable du livre en Bretagne. Femme attachante, femme de conviction, femme militante, elle défendait avec pugnacité la langue et la culture bretonne et les droits du peuple breton."

"Le cœur qu’elle mettait à l’ouvrage pour tenter de faire partager ses engagements nous manquera énormément. Il nous restera ses livres et le souvenir impérissable d’une femme d’exception et d’une belle personne. Ra ‘vo skañv douar Breizh d’he ene - Que la terre de Bretagne soit légère à son âme."