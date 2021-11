Autriche, Australie, Pays-Bas, Antilles : manifestations et violences contre les mesures anti-Covid

Des émeutes aux Pays-Bas et aux Antilles, des manifestations en Autriche et en Australie ce samedi, la mobilisation contre les dernières mesures anti-Covid gagne du terrain et se radicalise. Rotterdam a été le théâtre de scènes de violences extrêmes.

Manifestation ce samedi à la mi-journée à Vienne en Autriche contre le confinement et la vaccination obligatoire.

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés ce samedi à la mi-journée à Vienne en Autriche. Ils s'opposent au confinement et la vaccination obligatoire annoncés la veille par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La manifestation était organisée à l'appel du parti d'extrême droite FPÖ. Les opposants ont brandi des banderoles dénonçant "la corona-dictature" ou encore disant "non à la division de la société", le tout sous haute surveillance de la police qui redoutait la venue d'identitaires, de militants néonazis et de hooligans.

En Australie, des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce samedi. Ils étaient des milliers d'anti-vaccin à défiler à Melbourne et plus de 10.000 à Sydney, pour protester contre les restrictions imposées dans ce pays où la vie est redevenue quasi-normale pour les 85% des adultes qui sont vaccinés. Melbourne, théâtre ce samedi également d'une contre manifestation rassemblant environ 2.000 personnes favorables aux mesures anti-Covid.

Emeutes et violences aux Pays-Bas et en Guadeloupe

La situation était beaucoup plus tendue ce vendredi soir aux Pays-Bas (premier pays en Europe occidentale à réintroduire la semaine dernière un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires) et aux Antilles françaises où les opposants ont crié leur colère face aux mesures anti-Covid.

A Rotterdam, la police néerlandaise a fini par tirer sur des manifestants devenus émeutiers, blessant au moins deux personnes. En face, jets de pierres, incendie d'une voiture de police, de fusées de feux d'artifices ont émaillés cette nuit de chaos. La police a fait état de dizaines d'arrestations et de sept blessés. Selon la télévision publique néerlandaise NOS, deux personnes ont été blessées par des tirs de la police. Le maire de Rotterdam Ahmed Aboutaleb a qualifié les incidents d'"orgie de violence". La manifestation programmée ce samedi à Amsterdam a été annulée par les organisateurs.

En janvier, les Pays-Bas avaient connu leurs pires émeutes depuis quatre décennies, y compris à Rotterdam, après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu.

Violences également aux Antilles

La mobilisation des opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des personnels soignants, lancée il y a quatre jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes, a tourné à la violence ce vendredi en Guadeloupe, une des deux principales îles des Antilles françaises.

Quatre immeubles de Pointe-à-Pitre, le chef-lieu qui compte de nombreuses habitations en bois, sont partis en fumée, selon les pompiers, tandis qu'autour des barrages sur les routes les manifestants affrontaient la police à coup de pierres ou même de tirs de mortier. Le préfet a annoncé vendredi l'instauration d'un couvre-feu immédiat entre 18h et 5h, "compte tenu des mouvements sociaux en cours dans le département et des actes de vandalisme", et ce jusqu'à mardi. Il a également interdit la vente d'essence en jerrican.