Autun : le maire a-t-il fait céder Mac Donald's ?

Lundi, le maire d'Autun adressait une lettre au directeur de Mc Donald's France pour lui demander de retirer sa campagne publicitaire, jugée trop agressive. Mardi, les panneaux avaient disparu de la ville...

En Bourgogne, au coeur du Morvan, une ville d'irréductibles Gaulois tente de résister encore et toujours à l'envahisseur américain. Nous sommes à Autun, 15 000 habitants et un maire, Vincent Chauvet. Etiqueté En Marche!, âgé de 29 ans et fraîchement élu après que le précédent maire a rejoint l'Assemblée, le nouvel édile ne manque pas de zèle pour sa ville.

"On s'adresse au cerveau reptilien du consommateur"

Lundi, il a adressé une lettre de plainte au directeur de Mac Donald's France. En cause, une campagne publicitaire intitulée "No Logo". Comme son nom l'indique, les affiches ne montraient aucune marque, ni slogan, ni indication de santé ou encore d'adresse. Rien qu'une photo, en gros plan, de hamburger ou de frites. Pour Vincent Chauvet, c'est carrément un manque de respect envers sa ville, candidate au patrimoine de l'UNESCO, classée "ville d'art et d'histoire" et dont le centre-ville est en secteur sauvegardé.

"A partir du moment où l'on s'adresse simplement au cerveau reptilien des consommateurs, en leur bombardant une affiche en gros plan, sous leur fenêtres, de burger ou de frites ; à partir du moment où l'on veut faire du commerce dans une ville, sans respecter ses habitants, sa vision et son identité, c'est à ce moment-là que j'ai voulu réagir."

Lundi matin, il a donc envoyé une lettre au siège de Mc Donalds France, dans laquelle il demande le retrait des affiches publicitaires... Et le lendemain, dans la rue, surprise : plus aucun panneau Mc Do ! A la place, des publicités "classiques" d'autres entreprises ou encore d'emplacements à louer. Stupeur et réjouissements pour le maire.

"Mc Donald's a peut-être pris conscience que sa campagne pouvait choquer"

"Je suis passé devant ce matin à 9 heures, les panneaux étaient encore visibles. Il est maintenant 13 heures et les panneaux ont été remplacés ! Donc je constate avec plaisir que la campagne a été retirée dans les heures qui ont suivi ma lettre au président de Mc Donald's France."

Pense-t-il vraiment être à l'origine du retrait des affiches ? "Je ne sais pas, il faudra voir. Mais je pense qu'ils ont peut-être, par ce courrier, pris conscience du fait que cette campagne était peut-être jugée comme agressive et déplacée."

Alors, l'édile aurait-il fait ployer la multinationale du fast-food ? Ce n'est pas exactement cela. Nous avons contacté la société d'affichage Girod Médias, mandatée par la ville. Il s'avère en fait que le contrat de Mc Donald's n'était que d'une semaine ; il prenait fin ce jour. Les affiches ont donc été remplacées dans une procédure tout à fait normale. Pas de miracle donc, mais Vincent Chauvet espère tout de même provoquer une prise de conscience chez les communicants parisiens.