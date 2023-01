Autun : vers une fermeture de la maternité ?

La colère des élus locaux ne fait pas reculer l'administration. En dépit d'une manifestation qui a réuni 200 personnes dont 70 élus le week-end dernier, l'Agence Régionale de Santé confirme dans un communiqué ce mardi 31 janvier son intention de mettre fin aux activités de la maternité d'Autun.

"L’ARS Bourgogne-Franche-Comté va soumettre à l’avis de la commission spécialisée de l’organisation des soins une mesure de suspension définitive de la maternité d’Autun face à l’impossibilité pour l’hôpital de garantir durablement la continuité, la permanence et la sécurité des soins" précise ce communiqué.

L'Agence Régionale de Santé considère que cette maternité n'a pas su trouver de solutions sur l'organisation des soins et la présence nécessaire de spécialistes.

"Ces plannings prévisionnels des gynécologues-obstétriciens, sages-femmes et pédiatres, dont la présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 est absolument indispensable et obligatoire au fonctionnement d’une maternité, ont été transmis par l’hôpital. Leur analyse approfondie présente de nombreuses ruptures de la permanence et de la continuité des soins.

Malgré des efforts constants de la part de l'hôpital pour recruter, ainsi que des personnels de l'établissement, ces difficultés récurrentes compromettent la qualité et la sécurité de l’offre de soins que sont en droit d’attendre les habitants du territoire"

"Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS va soumettre un projet de suspension définitive de l’activité à la commission spécialisée de l’organisation des soins. Cette instance de démocratie en santé, l’une des commissions de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie qui donne un avis, doit se réunir dans les prochains jours" précise ce communiqué.

"Un sentiment de mépris"

Ce souhait de fermeture fait bondir tous ceux et toutes celles qui défendent ce service public. Sur France Bleu Bourgogne, Vincent Chauvet, le maire d'Autun souligne que "les plannings de la maternité sont pourtant pleins jusqu'à fin mars et que tous les personnels attendent de pouvoir reprendre."

"Ce communiqué de l'ARS, on le reçoit comme un mépris" répond Evelyne Combier, présidente de l'ASPAM (Association pour la Promotion de la santé et Autunois et Morvan). "Cette maternité a toujours été évaluée de manière positive et n'a jamais connu d'incidents. Vous pensez bien que si on avait connu un drame sur les 300 accouchements annuels, cela aurait été souligné, et cela n'a jamais été le cas. Cette maternité ne présente pas de dangers."

Une maternité "territoriale" ?

Pour pallier la fermeture de la maternité d'Autun, l'Agence Régionale de Santé propose le plan suivant : "la prise en charge des femmes est assurée suivant l’organisation mise en œuvre depuis décembre dernier, en lien avec le centre 15 de Chalon et les autres sites du territoire, constituant une future maternité territoriale"

"Des consultations prénatales, gynécologiques, pédiatriques, une offre d’IVG médicamenteuses et chirurgicales, des cours de préparation à la naissance, des consultations d’urgence en journée, sont toujours assurés sur le site d’Autun."

"Un travail est initié par le groupement hospitalier de territoire (GHT) Bresse-Saône-et-Loire-Morvan à l’échelle de son territoire et en lien avec le GHT de la Nièvre et son site de Château-Chinon, pour offrir une offre de soins territoriale adaptée et graduée, sûre et de qualité, dans la perspective de cette future maternité territoriale"

Le plan de l'Agence Régionale de Santé :

L'administration fait le plan suivant :

- "La création d’un centre périnatal et de pédiatrie de proximité à Autun pour le suivi pré et post natal, les consultations d’orthogénie et de gynécologie, et d’échographie,

- La création d’une antenne du centre périnatal et de pédiatrie de proximité d’Autun à Château-Chinon pour le suivi pré et post natal, les consultations d’orthogénie et de gynécologie, et d’échographie,

- L’ouverture d’hébergements temporaires à proximité des maternités du territoire pour les femmes suivies et habitant à plus de 45 mn d’une maternité,

- La prise en charge du risque d’accouchement inopiné avec une astreinte sage-femme pour sécuriser les transports urgents entre le bassin d’Autun et les maternités de Chalon-sur-Saône et du Creusot,

- Une offre d’hospitalisations de jour et de consultations pédiatriques en lien avec les pédiatres du centre hospitalier de Chalon et du CHU de Dijon.

Les modalités d’accueil et d’orientation en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie, pour les parturientes et les jeunes parents, sont énoncées dans une procédure interne définie par le centre hospitalier d’Autun.

La sécurité des patientes et des nouveau-nés s’inscrit au cœur des engagements de l’ARS et de ses partenaires.

La création de cette maternité de territoire, sous la forme d'un projet médical de territoire, associant et invitant les 4 sites concernés (Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Autun et Château-Chinon) à poursuivre et à amplifier leur partenariat et les réponses graduées et en synergie, sont de nature à concilier et préserver l'équilibre entre sécurité et proximité, dans le seul intérêt des parturientes" assure l'ARS.

Accoucher ailleurs ? cette idée ne séduit pas du tout Evelyne Combier "Plus on augmente le trajet domicile-maternité, plus on multiplie le risque d'accouchement en cours de route. Et les accouchements en cours de route, hors maternité, ça multiplie par 6 la possibilité d'accidents et par 3 le risque d'avoir un enfant mort-né. Voila le risque qu'ils sont prêts à prendre et qu'ils ne veulent pas voir" souligne cette pédiatre à la retraite.