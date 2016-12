Douze infos qui ont fait la Une en Auvergne en 2016

Tragique, sérieuse ou légère, l'actualité de l'année 2016 a été chargée en Auvergne. Retrouvez les 12 infos qui ont fait la Une et qui vous ont fait réagir cette année sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Depuis le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, en passant par les larmes de Renaud Lavillenie, l'Unesco ou encore le nouveau millionnaire auvergnat, voici en 12 infos ce qui aura marqué cette année 2016.

La disparition d'Alexis dans l'Allier

C'est un appel à témoin qui vous a le plus fait réagir en 2016 sur notre page Facebook celui lancé par les gendarmes de l'Allier après la fugue d'un adolescent. Le 21 avril 2016, Alexis Voyer, 15 ans, quitte le domicile familial de Dompierre-sur-Besbre tôt le matin et ne revient pas. Très vite, les gendarmes engagent des recherches dans tout le département de l'Allier et diffusent son portrait et son signalement. Pendant six mois, la mobilisation ne faiblit pas pour le retrouver, et finalement la très longue attente des parents d'Alexis prend fin cet automne. A la fin du mois d’octobre après la découverte d'un corps dans un bois près de Dompierre par des chasseurs, les analyses ADN confirment qu'il s'agit bien du jeune garçon, il aurait mis fin à ses jours peu de temps après sa fugue.

Le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Maklhouf

Trois ans après les faits et la mort de la petite Fiona, 5 ans, à Clermont-Ferrand, le procès de sa mère, Cécile Bourgeon et de son beau-père Berkane Makhlouf, s'est tenu pendant deux semaines devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme à Riom. Le procès a été très suivi, et le verdict a surpris, le 25 novembre dernier, Berkane Makhlouf a été condamné à 20 ans de réclusion pour les coups mortels portés à la petite Fiona. Cécile Bourgeon a elle écopé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour plusieurs délits mais a été acquittée pour les coups. Le parquet et l'avocat de Berkane Maklhouf ont fait appel de ce verdict, un nouveau procès se tiendra probablement au printemps 2017.

L'émotion à Chappes après le décès de deux enfants du village

Ce 1er juin, ils sont plus de 800 pour soutenir et entourer la mère d'Alexie, 9 ans, et de Raphaël, 8 ans. Corinne Serre a perdu ses deux enfants quelques jours plus tôt dans l'incendie de leur camping car à Puy-Saint-Gulmier. C'est le père des deux enfants qui a mis le feu au véhicule dans lequel ils se trouvaient tous les trois. Les parents étaient séparés et les choses se passaient mal, le père avait d'ailleurs envoyé à son ex-compagne une lettre qui ne laissait pas de doutes sur ses intentions.

La B.Box c'est terminé

Pendant dix ans, la B.BOX aura été un rendez-vous incontournable pour des milliers de noctambules clermontois. De nombreuses stars s'y sont succédées comme David Guetta en 2009, "Maître Gims" en 2015 et dans un autre registre Ségolène Royal lors de sa campagne présidentielle en 2007. Mais, le cœur n'y était plus, les bagarres à répétition et les fermetures administratives ont eu raison de la patience du gérant. Une première fermeture administrative en 2011, une seconde en mars 2014 pour cinq semaines et la préfecture avait recensé 35 faits de violence pour les deux dernières années d'exploitation, jusqu'à cette dernière bagarre générale fin novembre 2015 qui a porté le coup de grâce à la B.BOX fermée depuis un an maintenant.

Nouveau titre mondial sur glace pour le duo clermontois

Le 1er avril 2016 Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron remportent leur deuxième titre de champions du monde de danse sur glace en décrochant au passage le record de la meilleure note pour leur programme libre. Ils sont les premiers Français à conserver un titre mondial.

L'Unesco toujours pas convaincue par la chaîne des Puys

La 40e session de l’Unesco en juillet dernier n'a pas sourit à la candidature de la chaîne des Puys - faille de Limagne à Istanbul. Les 21 pays membres du comité du patrimoine mondial ont décidé majoritairement de renvoyer le dossier : il faudra prouver "la valeur universelle exceptionnelle" de ce site. La France a désormais trois ans pour présenter à nouveau la candidature auvergnate.

La fin du feuilleton de l'Hôtel Dieu à Clermont

Après des années de bataille juridique, la vente de l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand s'est concrétisée à la fin du mois de juin 2016. Le CHU de Clermont-Ferrand a vendu son ancien hôpital et ses quatre hectares à un groupe de promoteurs et à la ville de Clermont-Ferrand. 25 millions d'euros pour l'ensemble du site, dont 9 millions de la ville qui rachète les anciens bâtiments donnant sur le boulevard Léon Malfreyt. C'est dans ce bâtiment classé que sera construite la future bibliothèque de la communauté urbaine. Des logements, des bureaux, des résidences seniors compléteront l'ensemble. La conception et la construction de ce nouveau quartier prendront des années. Les premiers travaux ont débuté en cette fin d'année et l'Hôtel-Dieu a même ouvert ses portes au public lors des journées du patrimoine.

Les larmes de Renaud Lavillenie à Rio

Les Jeux olympiques de Rio resteront un mauvais souvenir pour le perchiste clermontois, Renaud Lavillenie n'est pas parvenu à conserver son titre et le nouveau champion olympique est Brésilien. Le Clermontois, déçu avait critiqué le comportement du public lors du concours, et les supporters n'ont pas apprécié. Renaud Lavillenie a de nouveau été copieusement sifflé par le public lors de la cérémonie de remise des médailles à Rio. Visiblement très touché, il n'a pas pu retenir ses larmes.

Un nouveau drame sur la RCEA

Dans l'Allier, la RCEA (route centre Europe atlantique) a de nouveau tragiquement fait parler d'elle en 2016. Dans la nuit du 24 au 25 mars, un minibus qui ralliait le Portugal depuis la Suisse avec 13 personnes à bord s'est déporté avant d'entrer en collision avec un poids-lourd qui arrivait en face. Douze passagers ont été tués sur le coup, parmi eux une fillette de sept ans et une adolescente, un bilan dramatique sur cette voie très accidentogène. L'occasion aussi pour les riverains et les élus de réclamer à nouveau la mise à 2X2 voies de cet axe particulièrement dangereux.

Romain Bardet deuxième du Tour de France

Il est monté sur la deuxième marche du podium du Tour de France le 24 juillet 2016 et il n'a pas oublié de fêter cela à son retour en Auvergne. Romain Bardet est revenu sur ses terres à Brioude en Haute-Loire le 13 septembre après les Jeux Olympiques. L'altiligérien vit désormais à Clermont-Ferrand mais n'a pas manqué de fêter sa belle performance avec plus de 200 supporters. https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/en\-direct\-tour\-de\-france\-suivez\-la\-derniere\-etape\-entre\-chantilly\-et\-paris\-champs\-elysees\-1467643995

40 millions d'euros au Loto pour un Puydômois

39.675.953 euros, c'est la somme exacte remportée par une famille d'Enval dans le Puy-de-Dôme. L'heureux gagnant, un père de famille, a validé sa grille de la fortune le 24 juin, il a mis un peu de temps avant de réaliser et de venir valider son ticket. C'est le 21e plus gros gain du Loto remporté en France.

Les restes d'un poilu de Pont-du-Chateau retrouvés dans la Somme

Son nom figure tout en haut de la trop longue liste des victimes de guerre immortalisées sur le monument de la commune de Pont-du-Château, mais pendant près de 100 ans, Gabriel Aymard n'a pas eu de vraie sépulture. Sa dépouille a été découverte par hasard au début du mois de septembre 2016 par des ouvriers sur un chantier à Chilly en Picardie. Né le 29 février 1888, le Castelpontin est tombé sur un champ de bataille dans cette petite commune, il portait encore sa plaque militaire avec son matricule de guerre. La maire de Chilly, Morgane Foret, a alors prévenu son collègue de Pont-du-Château, René Vinzio. La famille de Gabriel Aymard espère désormais rapatrier ses restes pour une inhumation dans le caveau familial du cimetière de Pont-du-Château.