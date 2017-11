Auvergne : cartes grises et permis de conduire s'obtiennent désormais en ligne

Le lundi 6 novembre, tous les guichets "permis de conduire" et "cartes grises" ferment définitivement. Toutes les démarches s'effectuent désormais sur internet. Mais il sera toujours possible de se faire aider dans les points numériques des préfectures et sous-préfectures.

La dématérialisation des démarches administratives se poursuit. Après les passeports et les cartes d'identité, c'est au tour des cartes grises et des permis de conduire de passer au numérique. A partir du lundi 6 novembre, il ne faudra plus se déplacer en préfecture. Tout se fera en ligne. Les deux guichets accueillent quotidiennement 230 personnes environ. Pour ceux qui ne peuvent pas faire leurs démarches en ligne, des points numériques seront toujours à votre disposition dans les préfectures, où des agents spécialisés sont chargés de vous accompagner.

Cartes grises et permis de conduire expédiés au domicile

Les guichets ferment, mais la préfecture du Puy-de-Dôme va continuer à traiter les demandes de cartes grises puisqu'un Centre d'Expertise et de Ressources Titres sera mis en place dès lundi prochain. Le CERT est une plateforme chargée de traiter les demandes de 20 départements du centre de la France, de l'Aquitaine à la Haute-Savoie en passant par l'Auvergne. Cette plateforme doit employer 40 agents, plus cinq agents au sein d'une cellule de lutte contre la fraude. Potentiellement, le CERT de Clermont-Ferrand pourra traiter environ 400 000 demandes de cartes grises. Quant aux permis de conduire, la capitale auvergnate dépend du CERT de Troyes. Tous les documents sont ensuite expédiés au domicile avec accusé de réception.

Les guichets cartes grises et permis de conduire de la préfecture reçoivent 230 personnes chaque jour © Radio France - Claudie HAMON

24.000 permis délivrés dans le Puy-de-Dôme

Par ailleurs, les missions des quatre sous-préfectures du Puy-de-Dôme évoluent. Celle d'Issoire est chargée de l'instruction des manifestations sportives. Ambert traite les dossiers relatifs aux biens de sections. Riom se voit confier le secrétariat de la commission départementale de l'aménagement commercial. Enfin, Thiers s'occupe des dossiers liés au fonds de compensation de la TVA.

Pour effectuer vos démarches, il faut se rendre sur le site de la préfecture du Puy-de-Dôme dans la rubrique "Mes démarches en un clic" ou sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Chaque année, la préfecture du Puy-de-Dôme délivre 24.000 permis de conduire et réalise 100.000 opérations pour les cartes grises.