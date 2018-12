Auvergne : vous êtes 26% à avoir demandé votre retraite en ligne cette année

Par Claudie Hamon, France Bleu Pays d'Auvergne

La Carsat poursuit ses offres de services par internet. Depuis un an, vous pouvez obtenir votre retraite 100% en ligne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire en Auvergne.