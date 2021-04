Auvergne : des renforts de police annoncés dans le Puy-de-Dôme et l'Allier

Emmanuel Macron s'est engagé à créer 10 000 postes de policiers et gendarmes d'ici la fin de son quinquennat. Alors que les forces de l'ordre sont très sollicitées depuis plusieurs années, le Président de la République a voulu rassurer sur sa politique de sécurité intérieure à un an de l'élection présidentielle. Cette augmentation d’effectif au sein des forces de sécurité s’appuie sur une nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, plus basée sur le terrain, en lien avec les différents acteurs locaux.

L'annonce du chef de l'état a été suivie d'effet immédiat.

A partir du 1er mai six postes seront crées dans le département du Puy-de-Dôme.

Jean-Françis Treffel le préfet de l'allier a annoncé ce mardi matin l'affectation de huit policiers supplémentaires au commissariat de Montluçon et 4 à Vichy sans compter l'arrivée de 30 gendarmes supplémentaires dans ce département.

Mettre du bleu dans la rue

Ces renforts selon le préfet sont justifiés, à Montluçon en particulier, par "une délinquance notable en matière de stupéfiants, des quartiers d'habitations sensibles, des violences urbaines et la présence sur la commune d'un centre de détention. Tout cela explique la nécessité d'ajouter huit policiers aux 103 déjà existants."

Jean-Françis Treffel a précisé les priorités d'action des forces de l'ordre, en premier lieu la lutte contre le terrorisme, l'intensification de la chasse aux trafiquants de drogue et le renforcement de la sécurité sur la voie publique, bref pour reprendre l'expression du chef de l'état "mettre du bleu dans la rue."

La nouvelle de ces effectifs supplémentaires dans le département de l'Allier a été accueillie avec une certaine réserve par les syndicats de police qui craignent un effet d'annonce plutôt que la mise en place d'une politique sur le long terme.

Jocelyn Larralde secrétaire départemental du syndicat unité-SGP Police concède que c'est une très bonne nouvelle : "nous avions besoin de renfort, la question qui se pose c'est de savoir si ces postes seront pérennisés, si c'est un réel objectif à terme ou si c'est ponctuel. On nous annonce des arrivées mais nous n'avons pas encore le solde total par rapport aux départs programmés ne serait-ce qu'en 2021. A terme on pourrait être encore moins nombreux qu'actuellement, ça c'est déjà vu!" précise-t-il.