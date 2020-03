Auvergne : Enedis reste en courant continu mais adapté à la crise sanitaire

Enedis a réadapté son organisation et trouver l'équilibre entre continuité du service public et protection de ses salariés. Une centaine d'agents auvergnats sont mobilisés 7j/7 pour maintenir la continuité d'alimentation électrique.

La Direction Auvergne d’Enedis a mis en place une organisation adaptée pour assurer les missions essentielles de l’entreprise au cœur de son territoire. Dans le cadre de son Plan de Continuité d’Activités, les équipes d’Enedis assurent les urgences vitales, le dépannage des clients 7j/7 et 24h/24, la conduite du réseau et la continuité d’alimentation des sites sensibles comme les hôpitaux.

Une centaine d'agents sur le terrain

Les équipes de dépannage et de sécurisation des réseaux interviennent auprès des services médicaux, des services d’urgence et des services vitaux comme les hôpitaux et le secteur de la distribution alimentaire. Enedis dispose d’équipes d’interventions d’urgences qui sont également de permanence et mobilisables à tout moment pour venir en renfort lors d’aléas climatiques, qui pourraient survenir pendant la crise COVID-19. Plus de 100 techniciens ont déjà réalisé 450 interventions en Auvergne du 23 au 28 mars auprès de 920.000 clients.

Enedis travaille aussi à distance

La Direction Auvergne d’Enedis a mis en place le travail à distance lorsque cela est possible. Enedis rappelle que pour toute intervention urgente, les centres d’appels clientèles sont disponibles au 09 726 750 suivi du numéro de votre département. Grâce à la digitalisation du réseau, certaines interventions peuvent être réalisées à distance avec le compteur Linky.

"Dans la situation actuelle, il est primordial que nous puissions garantir l’alimentation électrique de tous nos clients", précise Cyrille Moreau, le directeur régional d’Enedis en Auvergne. Enedis s’est également mis à disposition des collectivités locales et des services de l’Etat afin de sécuriser les réseaux des opérateurs télécommunications ou les stations de pompage d’eau et d’épuration.