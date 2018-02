Auvergne, France

La Marine lance sa campagne de recrutement partout en France. Elle recherche des jeunes de 16 à 29 ans, de la 3ème à Bac+5. La marine nationale veut recruter cette année 3 500 personnes, autant de femmes que d'hommes et dans plus de 50 métiers. En Auvergne, une soixantaine de postes sont proposés. Le secteur de l'aéronautique navale a besoin de spécialistes en transmission et en cybersécurité, la marine recrute aussi des cuisiniers, des administratifs, des comptables, des mécaniciens et des électriciens.

2 500 jeunes en préparation militaire marine chaque année

Si vous voulez découvrir la marine nationale vous n'êtes pas obligé de vous engager tout de suite. Vous pouvez suivre la préparation militaire marine et ensuite faire partie de la réserve. Un parcours qui peut se faire tout en continuant ses études.

Si vous êtes en classe de 3e, vous pouvez intégrer l'école des mousses à Brest et à Cherbourg. Et ce n'est pas grave si vous avez le mal de mer, sachez que 70% des marins exercent à terre. Tous les renseignements sur etremarin.fr . Le recrutement s'effectue au CIRFA (Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées) de Clermont-Ferrand, 71 Boulevard Berthelot, tel : 04 73 16 18 92