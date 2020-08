Auvergne : le nitrate d'ammonium souvent utilisé, mais sous surveillance

Le nitrate d'ammonium, à l'origine de l'explosion à Beyrouth (Liban), est utilisé en Auvergne. Il sert d'engrais aux agriculteurs, et d'explosifs pour les professionnels de la construction, des chantiers et des carrières. Mais, bien utilisé et surveillé, il est sans danger.