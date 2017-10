Auvergne : le nombre d'habitants progresse faiblement dans les villes "moyennes"

L'Insee a publié une étude sur l'avenir démographique des neuf villes "moyennes" auvergnates. Résultat : le nombre d'habitants progresse moins vite qu'ailleurs, en partie à cause d'une population vieillissante.

Comment attirer des habitants dans les villes "moyennes" ? Le ministre de la cohésion des territoires, le Cantalien Jacques Mézard, a annoncé jeudi 12 octobre un plan gouvernemental axé autour du logement, du commerce et de l'emploi dans ces villes. Quelques jours après, lundi 16 octobre, l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes a présenté une étude sur l'avenir démographique de ces communes, qui ont moins de 150.000 habitants et qui comptent plus de 5.000 emplois, dans notre région. Pour elles, l'augmentation de la population est moins rapide que dans les grandes villes. La progression est encore plus lente dans les villes "moyennes" en Auvergne.

Neuf villes "moyennes" en Auvergne

Sur la carte de la grande région, le territoire semble coupé en deux. À l'est, l'ancienne région Rhône-Alpes rassemble des villes "moyennes" attractives, comme Aubenas ou Bourg-en-Bresse, qui ont gagné beaucoup d'habitants ces dernières années. À l'ouest, l'ancienne région Auvergne comprend des villes "moyennes" qui ont gagné peu d'habitants, voire pas du tout. Dans les quatre départements qui nous concernent (Puy-de-Dôme, Cantal, Allier, et Haute-Loire), l'Insee a repéré neuf villes "moyennes" : Montluçon, Moulins, Vichy, Thiers, Issoire, Brioude, Le Puy-en-Velay, Saint-Flour et Aurillac.

La carte des villes "moyennes" dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. - Insee

Selon les prévisions des statisticiens, d'ici 2050, Vichy pourrait gagner 15.000 habitants, 9.000 au Puy-en-Velay et 1.400 habitants supplémentaires à Montluçon. Ce n'est pas rien, mais c'est bien moins que chez nos voisins rhônalpins. Cette faible progression s'explique par un manque d'attractivité de ces villes (absence de certains équipements, pertes d'emplois industriels) et le vieillissement de la population.

Des décès et peu de naissances

À Vichy par exemple, en 2050, un tiers de la population aura plus de 65 ans, dont 15% environ aura plus de 80 ans. Globalement, les villes moyennes de l'ancienne région Auvergne peinent à gagner des habitants parce qu'il n'y a pas beaucoup de naissances et parce que la population vieillit : le solde naturel est souvent faible.

Seules ce que l'on appelle les migrations résidentielles, c'est-à-dire les déménagements, permettent à des villes comme Le Puy-en-Velay ou Saint-Flour de grossir un petit peu, en attirant plutôt des retraités ou des adultes de plus de 40 ans. Par contre, Thiers, Moulins, Montluçon ou encore Aurillac cumulent les handicaps : vieillissement de la population et manque d'attractivité. Ainsi, d'après l'Insee, Aurillac pourrait avoir perdu 4.300 habitants d'ici 2050.