2 500 bénévoles de la Banque Alimentaire attendent vos dons ce week-end en Auvergne

La 33e collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroule jusqu'à dimanche partout en France. Plus de 200 grandes et moyennes surfaces participent à ce week-end de générosité en Auvergne. Objectif : récolter l'équivalent de 600.000 repas.

La collecte nationale des Banques Alimentaires, c'est chaque année en France, plus de 130.000 bénévoles mobilisés pendant trois jours pour collecter l'équivalent de 24 millions de repas. A l'échelle régionale, ce sont plus 2.500 "gilets orange" (dont 1.500 dans le Puy-de-Dôme) qui sont répartis dans plus de 200 grandes surfaces auvergnates pour réceptionner vos dons. Ce qui représente 600.000 repas potentiels pour l'ensemble de nos quatre départements. Au total, la Banque Alimentaire revendique 39.000 bénéficiaires en Auvergne. Rien que sur cette collecte de trois jours, les dons représentent 19% des denrées distribuées annuellement. Une fois les denrées récoltées, la Banque Alimentaire s'appuie sur 182 points de livraisons à travers les associations et les CCAS.

Valeur Ajoutée Nutritionnelle pour les plus démunis

Initialement, le collecte était organisée sur deux jours, mais les grandes enseignes seront ouvertes ce dimanche à l'occasion du premier grand rush des achats de noël. Une aubaine pour la Banque Alimentaire malheureusement contrariée par le Black Friday. Les consommateurs vont dépenser ce week-end, mais essentiellement pour bénéficier des prix cassés lors de l'opération très commerciale née aux États-Unis. Alors s'il vous reste un peu d'argent, pensez à acheter des denrées alimentaires non périssables et à les glisser dans les charriots et casiers installés à la sortie des caisses des grandes et moyennes surfaces. L'objectif étant d'apporter une valeur ajoutée nutritionnelle aux plus démunis cette année, la priorité est donnée à la collecte de plats cuisinés, de conserves de poissons, de fruits, de légumes, en complément des dons de biscuits, de sucre, d'huiles et de féculents comme les pâtes, le riz ou encore la semoule. Selon une étude de l'INSEE réalisée en 2015, 13,3% des Puydômois vivent sous le seuil de pauvreté.