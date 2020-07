CARTE INTERACTIVE - Où voir votre feu d'artifice du-14 juillet en Auvergne ?

Cette année, les célébrations de la Fête Nationale seront particulières. Avec la crise du coronavirus, beaucoup de feu d'artifices ne pourront pas avoir lieu et ont été annulées. Certaines municipalités vont néanmoins maintenir leurs événements. Découvrez notre carte des feux d'artifices 2020.

Peu de feux d'artifices en Auvergne cette année, à cause du coronavirus

Le virus aura eu raison des feux d'artifices dans notre région. Ainsi, les feux d'artifices de Clermont-Ferrand, de Vichy, de Moulins, Montluçon, ou encore Riom ont été annulés à cause de la Covid-19. Si certains ont annoncé leur report pour le mois de septembre, ce n'est pas le cas du feu d'artifice du Mont-Dore. Sébastien Dubourg, le nouveau maire installé il y a une semaine, n'a préféré pas prendre de risques. "On a fait tout le dossier, mais à la dernière minute, on a préféré annuler. La préfecture nous imposait comme normes aucun public. Les spectateurs devaient rester chez eux ou dans leur voiture." Des conditions qui ne permettait pas un spectacle normal selon le nouveau maire qui a préféré annuler.

Les astuces des maires qui assurent leur feu d'artifice

En revanche, le maire de Châtel-Guyon, lui, a bien maintenu son feu d'artifice. C'est la disposition, sur la colline du Calvaire, avec peu de regroupement massif à un endroit possible, qui a présidé à cette position. Idem à la Bourboule, où le maire a décidé de maintenir son événement au parc Fenestre. Un nombre limité de personnes pourront y assister, et la jauge est déjà complète. A Brioude, en Haute-Loire, le lieu du feu d'artifice est tenu secret, là aussi pour éviter des regroupements.

Les artificiers désabusés

"Les feux d'artifices maintenus ? J'y croirais quand je serais installé, et qu'il sera tiré !" Voilà qui résume bien l'inquiétude de Hugo Bertrandon, de la société 2B Événements Ciel. Déjà, il y a quelques mois, il s'alarmait à notre micro, craignant une baisse très forte des réservations pour le 14-juillet. Bilan : il devait réaliser le feu d'artifice de Cébazat, il a finalement été annulé. Au total, seulement trois commandes, contre 40 d'ordinaire.

Découvrez notre carte interactive des feux d'artifices 2020 en Auvergne