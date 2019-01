Auvergne : Régis Marcon et Odile Saugues dans la promotion 2019 de la légion d'honneur

La promotion 2019 de la légion d'honneur consacre deux auvergnats : le chef cuisinier Régis Marcon et l'ancienne députée du Puy-de-Dôme Odile Saugues. L'ancienne rectrice Marie-Danièle Campion est aussi élevée au grade d'officier.

Auvergne, France

La promotion de la légion d'honneur donne cette année la part belle à deux auvergnats. Le Premier Ministre honore ce mardi 1er janvier l'ancienne députée, conseillère départementale du Puy-de-Dôme et conseillère municipale de Clermont-Ferrand Odile Saugues. Dans un décret paru au Journal Officiel, elle est remerciée pour ses 57 ans de services. Elle est élevée au grade d'officier.

Le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer a, lui, élevé au grade d'officier le chef cuisinier Régis Marcon. Le restaurateur de Saint-Bonnet-le-Froid est honoré en tant qu'"expert de l'enseignement professionnel". Il avait durant l'année 2018 été chargé par le ministre de réaliser un rapport sur la modernisation de la voie professionnelle afin de la rendre plus attractive.

L'ancienne rectrice de l'académie de Clermont dans la liste

Parmi les femmes célébrées dans la liste, on croise aussi un nom connu en Auvergne : celui de l'ancienne rectrice de l'académie de Clermont Marie-Danièle Campion. Elle était restée en Auvergne six ans, entre mars 2012 et février 2018. Après avoir été nommée chevalier de la Légion d'Honneur en 2010, elle est aujourd'hui élevée au grade d'officier par le ministre de l'Education Nationale. Elle est actuellement rectrice de l'académie de Lyon.