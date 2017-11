Auvergne-Rhône-Alpes : 170 000 personnes aidées par le Secours Catholique en 2016

Plus de précarité et de plus en plus d'étrangers en errance. C'est le constat du dernier bilan annuel réalisé par le Secours Catholique. Même si la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la plus sinistrée, chez nous 13% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

En France, en 2016, 1 400 000 personnes bénéficient de l'aide du Secours Catholique, dont 170 000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les bénéficiaires en majorité âgés entre 25-45 ans, sont pour moitié des familles monoparentales ou des couples avec enfants victimes du chômage ou qui enchaînent des petits boulots précaires. 20% des personnes aidées n'ont aucun revenu ni aide.

Une personne sur deux est étrangère

En France, la part d'inactifs a fortement augmenté ces dernières années, 43% aidés par le Secours en 2010 et 48% en 2016. Une situation due en grande partie à une augmentation des étrangers pris en charge. Aujourd'hui, au Secours Catholique, une personne sur deux est étrangère. Sur le terrain, "le choc des mondes" comme l'appelle Bernard Hertz, le président de la délégation Cantal-Puy-de-Dôme, commence à poser des problèmes de conscience chez certains bénévoles. "_Cette proportion grandissante d'étrangers nous oblige à nous réorganiser en interne Nous avons plus besoin aujourd'hui de temps pour accompagner les personnes et moins de bénévoles pour ranger les boites de conserve. Ca devient compliqué d'offrir un service homogène".

La délégation Cantal-Puy-de-Dôme compte neuf salariés et 980 bénévoles à plus de 80% des femmes, âgées de 68 ans en moyenne.