Auvergne-Rhône-Alpes : la Haute-Savoie est le département où la hausse de le population est la plus forte

La barre des 8 millions d’habitants a été dépassée en Auvergne-Rhône-Alpes d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Et sans surprise, c'est une nouvelle fois la Haute-Savoie qui gagne le plus d'habitants.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la barre des 8 millions d’habitants a été franchie selon les derniers chiffres publiés ce mercredi 28 décembre par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Au 1er janvier 2019, notre région comptait 8 043 000 habitants, ce qui représente 12,4 % de la population métropolitaine.

Entre 2013 et 2019, AURA a gagné en moyenne 47.600 habitants par an. Auvergne-Rhône-Alpes reste la deuxième région la plus peuplée de France après l’Île-de-France et ses 12 millions d’habitants. Sa croissance annuelle moyenne sur ces six années est toujours soutenue (+ 0,6 %). Elle est supérieure à la moyenne nationale (+ 0,4 %) et se situe derrière celle de la Corse (+ 1,0 %), de l’Occitanie et des Pays de la Loire (+ 0,7 %).

C'est la Haute-Savoie qui gagne le plus d'habitants dans notre région

La Haute-Savoie est même sur le podium national, en troisième position derrière la Gironde et la Haute-Garonne, des départements français connaissant ces dernières années la plus forte hausse de population, avec en moyenne 1,2 % de croissance par an depuis 2013. Au 1er janvier 2019, la Haute-Savoie comptait 826 094 habitants. C'est 56 417 personnes de plus qu'en 2013.

(Source Insee) - -

Selon l'INSEE, cette croissance démographique même si elle s’est très légèrement ralentie reste forte et sous l’influence de l’axe Annecy Genève. Le bassin genevois est d’ailleurs le secteur où l’on retrouve les trois communes de plus de 5000 habitants ayant eu la plus forte croissance : Viry, Saint-Julien-en-Genevois et Douvaine.

Les communes les plus peuplées de Haute-Savoie

(Source INSEE) - -

La Savoie gagne près de 13 000 habitants

La Savoie comptait 436.434 habitants au 1er janvier 2019. Avec 0.5% de croissance annuel entre 2013 et 2019 soit deux fois moins que la Haute-Savoie. Saint-Alban-Leysse est la commune savoyarde ayant connue la plus forte croissance démographique sur la période (6 285 habitants).

(Source Insee) - -

Les communes les plus peuplées de Savoie

(Source INSEE) - -

La population des régions au 1er janvier 2022

La population des régions au 1er janvier 2022 © Visactu - /

Au 1er janvier 2019*, 66 988 000 personnes vivent en France hors Mayotte, soit une croissance moyenne de 0,4 % par an depuis 2013, selon les données publiées par l'Insee, mercredi 29 décembre 2021. Le dynamisme démographique faiblit un peu car la contribution du solde naturel se réduit dans presque toutes les régions. Entre 2013 et 2019, la population baisse en Martinique et en Guadeloupe ; elle est relativement stable en Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté et continue de croître dans les autres régions de France métropolitaine, note l'Insee.

La Nouvelle Aquitaine devient la troisième région la plus peuplée

l'Île de France reste, et de loin, la région qui compte le plus d'habitants : 12 262 544, en hausse de 0,4%, devant la région Auvergne-Rhône-Alpes (8 042 936, +0,5%). La région Nouvelle Aquitaine devient la troisième région la plus peuplée avec 6 010 289 habitants (+0,5%). Elle double la région des Hauts-de-France, désormais quatrième avec 6 004 947 habitants (stable).

*chiffres des populations légales 2019 en vigueur au 1er janvier 2022.