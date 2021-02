Auvergne-Rhône-Alpes : "Les employés de Pôle emploi reprennent le travail avec la boule au ventre"

Jeudi dernier, un homme a tué de sang froid une conseillère Pôle emploi de Valence avant de tuer la DRH d'une entreprise ardéchoise où cet ingénieur avait travaillé dix ans auparavant. Il est également soupçonné d'avoir tué une autre DRH dans une entreprise du Haut-Rhin, département où il réside. Dans quel esprit les agents de Pôle emploi reprennent-ils le travail ce lundi ?

"C'est compliqué, les équipes de Pôle emploi ont subi un choc traumatique important avec un événement d'une violence inouïe. On a effectivement eu pas mal de contacts avec les conseillers, il y a bien sûr une peur qui prédomine mais ce sont des professionnels qui restent au service des demandeurs d'emplois et des usagers. L'agence de Valence restera fermée encore ce lundi mais l'ensemble des agences en Auvergne-Rhône-Alpes rouvrent normalement aujourd'hui, avec une certaine boule au ventre".

Comment est prévue la sécurité des agences Pôle emploi ? Faut-il la renforcer au vu de ce drame ?

"Cela fait partie des demandes du personnel, il y a déjà eu par le passé des vigiles postés à l'entrée des bâtiments. Ceci dit, la question ultra sécuritaire ne peut pas être la solution pérenne aux problèmes que nous rencontrons à Pôle emploi. Le problème est bien plus large que cela et ce sont d'autres solutions qui doivent être trouvées. Nous avons des revendications à la CGT, en terme d'effectifs notamment. Cela fait des années que nous alertons la direction sur le besoin d'effectifs et on nous répond par des CDD que l'on garde 18 mois et que l'on remet ensuite sur le marché du travail. Nous demandons à la direction des effectifs pérennes pour traverser la crise actuelle. Au moment de la création de Pôle emploi, en 2009, nous avions en France 2,5 millions de demandeurs d'emplois en catégorie A, c'est-à-dire des personnes totalement dépourvues d'activité. Aujourd'hui, nous avons 3,5 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A. La charge de travail que cela impose aux agents est très importante et ce n'est plus tenable. Il nous faut donc des personnels pérennes pour effectuer des tâches à la hauteur de l'engagement de Pôle emploi et du service rendu aux usagers".

Les agents sont-ils suffisamment formés face à l'agressivité de certains demandeurs d'emplois ?

"Il existe effectivement des formations à Pôle emploi pour être en capacité de gérer des personnes parfois difficiles. Il y a une règle d'or qui est qu'il est hors de question que les conseillers soient agressés, il existe des process internes qui permettent de signaler toute incivilité, menaces, etc. Le personnel est protégé et il existe des garde-fous pour alerter en cas d'agressions mais il y a certainement des choses à revoir et nous allons nous pencher sur la question dans les semaines à venir avec la direction".

L'agressivité a-t-elle augmenté avec la crise sanitaire qui s'accompagne également d'une crise économique ?

"Bien sûr qu'elle a augmenté et c'est tout à fait normal, nous sommes dans une situation sociale dramatique, nous avons une hausse permanente du chômage, encore ce mois-ci. Aujourd'hui, nous savons que 100.000 personnes en France vont perdre leur emploi. Beaucoup de sociétés "dégraissent" en ce moment et licencient avec des plans sociaux partout, à commencer par Michelin en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple."