Auvergne-Rhône-Alpes : les stocks de sang baissent

L'établissement français du sang (EFS) en région Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel aux donateurs car ses stocks baissent, et la fréquentation de son centre à La Tronche est faible. La faute, en partie, à l'épidémie de grippe et de gastro.

Dans la salle de prélèvement, presque tous les fauteuils réservés aux donneurs sont vides. Les vacances expliquent en partie cette désertion, mais, selon Cécile Ardilouze, qui travaille à l'EFS, les épidémies de grippe et de gastro en cours ne sont pas étrangères au phénomène. En effet, pour pouvoir faire don de son sang, être en bonne santé est une condition.

1 400 dons nécessaires chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes

Cécile Ardilouze alerte sur la faiblesse des stocks : "Le niveau satisfaisant des réserves de globules rouges est situé entre 12 et 14 jours. Actuellement, en Rhône-Alpes, il y a seulement de quoi en tenir 10. Nous sommes une région, qui a l'habitude d'aider les régions déficitaires, comme les régions Île-de-France et PACA, en leur envoyant des stocks de sang. Mais actuellement il est difficile d'assurer nos besoins." Au centre de La Tronche, ce sont les plaquettes qui manquent particulièrement. Elles ne peuvent être conservées que 5 jours, il en faut donc continuellement.

L'afflux de dons après les attentats : une mobilisation passagère

Juste après les attentats, l'établissement français du sang avait enregistré une forte mobilisation de la part des donneurs de sang. "Il ne faut pas oublier que les besoins sont quotidiens. Il ne faut pas attendre les catastrophes pour venir donner" précise Cécile Ardilouze. L'EFS est aujourd'hui surtout à la recherche de nouveaux donneurs, car les habituels sont souvent soit en vacances soit malades, et leur nombre n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins des malades en cette période.

Quelles conditions pour donner son sang ?

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, et être en bonne santé. Pas besoin de prendre de rendez-vous, vous pouvez directement vous rendre dans le centre de collecte le plus proche de chez vous. En revanche, si vous souhaitez donner votre plasma ou vos plaquettes de manière séparée, il faudra appeler avant. Un numéro vert est mis en place à cet effet : le 0 800 109 900.