Auvergne-Rhône-Alpes : près de 2 millions d'habitants en plus d'ici 2050

D'ici la moitié du 21e siècle la région va voir sa population augmenter de 0.5% par an en moyenne selon une étude de l'INSEE parue ce jeudi. Nous serons 9,5 millions d'habitants en 2050. Dans cette dynamique la Loire et la Haute-Loire ne sont pas forcément des départements moteurs.

Pour réaliser cette étude, l'INSEE (Institut nationale de la Statistique et des Etudes Economique), s'est basé sur le solde naturel : la différence entre les naissances et les décès, et également sur le solde migratoire, la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties. En résumé sur l'attractivité du territoire.

Et à ce petit jeu, l'Ain et la Haute-Savoie tirent la région vers le haut (0.8% par an). La Haute-Savoie, décrochant même la place de numéro 1 sur l'ensemble de l'hexagone. la raison ? La Suisse très attractive pour certains travailleurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire le Rhône, lui, avec la métropole lyonnaise n'est pas forcément très attractif. On enregistrera dans le 69 même plus de départs que d'arrivées d'ici la moitié du 21e siècle.

Forte natalité dans la Loire, attractivité en Haute-Loire

Dans la Loire, la situation est similaire, le département ne doit presque l’accroissement de population de 0.3% par an qu'aux nouvelles naissances. Selon L’INSEE, Cela s’explique par "un dynamisme modéré des aires urbaines de Saint-Étienne et de Roanne, mais aussi parce que l’étalement urbain de Saint-Étienne s’effectue en partie dans le nord de la Haute-Loire". Et effet de domino, le 43, étant un lieu d'habitation privilégié pour les actif de la Loire cela lui permet de compenser plus de décès que de naissance.

D'ici 2050 il y aura environ 67000 habitants de plus dans la Loire, 20 000 en Haute-Loire. Selon les projections de l'INSEE la population française sera de 74 millions.