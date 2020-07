Puy-de-Dôme : une caissière, une aide-soignante et un restaurateur dans la tribune ce 14 juillet à Paris

Un défilé réduit et sans public et moins d'invités dans la tribune. Le 14 juillet 2020 rend hommage aux soignants et à tous les civils qui se sont engagés dans la lutte contre l'épidémie. Sur les 2000 invités, 65 viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans la tribune, place de la Concorde, il y aura des soignants, des caissières, des éboueurs, tous ces invisibles qui ont pourtant permis à notre pays de tenir face au virus. Sur les 2000 invités de la société civile, 65 viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes dont trois du Puy-de-Dôme. Il y a une aide à domicile de Courpière, une caissière de supermarché et un restaurateur clermontois qui s'est mobilisé auprès des sans-abris.

Une reconnaissance et un honneur

Mathilde Gioiosa est aide soignante à l'association APAMAR, elle espère que cette journée particulière soit le début d'une reconnaissance de son métier qui a du mal à recruter. "je ne sais pas si je pourrais m'adresser à Emmanuel Macron, mais j'aimerais lui expliquer les difficultés que nous avons à trouver du personnel. Tout le monde ne peut pas exercer ce métier. Il faut de la passion, du cœur. Les jeunes femmes que nous embauchons, ne restent pas. Elles se plaisent avec nous, mais elles disent qu'elles ne peuvent pas faire vivre leur famille avec 900 euros par mois."

Cette invitation lui donne plein d'allant pour rendre attractif son métier, mais tant qu'il n'y aura pas assez de moyen, comment attirer les jeunes ? Dans son association, sur les 300 salariés, 2% a moins de 26 ans et la moitié a plus de 50 ans.

"On a pas assez parlé de nous" Véronique Caissière clermontoise

Véronique Christien est caissière dans un supermarché clermontois, elle n'en revient toujours pas de faire partie de cette aventure. "J'ai toujours dis qu'avec mes enfants et mon mari on irait voir le défilé du 14 juillet à Paris. Et là, je serais dans la tribune des invités, c'est incroyable." Véronique a l'impression d'être la porte parole de toute sa profession. "j'ai de nombreux messages de mes collègues, elles comptent sur moi pour les représenter. C'est un honneur ! Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de nous. Comment la population aurait fait pour se nourrir, si on n'avait pas été là ?

Même si le public manquera cette année à cette Fête Nationale parisienne, l'émotion devrait être là chez tous ces invités de la société civile. Mathilde Gioiosa, aide soignante à Courpière en a conscience mais elle tempère "Il ne faut pas que je me laisse emporter par l'euphorie, je suis là pour représenter mes camarades !"