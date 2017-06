Aux 24 heures du Mans auto, 24 heures de bénévolat pour les scouts mayennais

Depuis plus de 60 ans, les Scouts de France se mobilisent pour la réussite de la mythique course automobile. Un reportage de Johan Bescond.

C'était en 1955. Cette année-là, les 24 Heures du Mans vivent une tragédie. Un bolide quitte la piste. 80 spectateurs sont tués. Les Scouts de France, sur place, apportent les premiers secours, les premiers soins. Les organisateurs de l'Automobile Club de l'Ouest s'en souviendront. Et, pour les remercier de leur précieuse aide, ils participent depuis à l'évènement comme bénévoles.

Les Scouts de France, parmi eu beaucoup de Mayennais, ont plusieurs missions à l'occasion de ce grand rendez-vous populaire. Valérie Deneux les encadre au Mans : "La première mission est très visible. Les jeunes portent les drapeaux des concurrents sur la piste. Vous imaginez qu'il y a plus de volontaires que de besoin ! Nous accueillons aussi les personnes handicapées et on garde les places qui leur sont réservées. Et on les accompagne quand elles veulent se restaurer ou aller aux toilettes. On se déplace dans les tribunes pour ramasser les déchets et on va dans les aires de camping pour sensibiliser les gens au tri sélectif. Et puis les Scouts participent à la diffusion de toutes les informations nécessaires afin que les 24 Heures du Mans fonctionnent parfaitement".

L'arrivée de la 85ème édition c'est à 15 heures ce dimanche 18 juin.