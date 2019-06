EN IMAGES | Aux 24 Heures du Mans, de copieux petits déjeuners !

Le Mans, France

9 heures ce dimanche matin. Une odeur d’oignons frits et de viande grillée se dégage du camping du Tertre Rouge, très majoritairement occupé par les Anglais. Après une (très) courte nuit de sommeil, ces spectateurs enthousiastes cuisinent leur « english breakfast » à la mode 24 Heures, c’est-à-dire encore plus copieux que d’habitude. « Œufs, bacon, saucisses et pudding », détaille Steeve en surveillant la cuisson sur son barbecue. Venu de Londres avec cinq amis, il reconnaît avoir besoin de forces pour tenir jusqu’à 15 heures et l’arrivée de la course.

Les barbecues sont de sortie pour le petit déjeuner ! © Radio France - Bertrand Hochet

Plus loin, John, un autre Britannique, lui aussi attablé pour le petit déjeuner déguste de la charcuterie sans oublier, plaisante-t-il en montrant la bouteille qu’il tient dans la main : « une bière ! ». Sur le circuit, où le temps est suspendu, les repas sont assez anarchiques. Un Anglais venu de Manchester qui avale ses pommes de terres sautées s’en amuse : « ça tient au corps, on en a besoin ! ».