"Aux arbres, citoyens", des cueilleurs solidaires qui luttent contre le gaspillage alimentaire à La Rochelle

Vous avez un arbre fruitier, mais pas assez de temps ou de force pour récolter ? Depuis un an à La Rochelle, l'association "Aux arbres, citoyens" vient à votre secours. 200 cueilleurs solidaires qui peuvent se mobiliser à tout moment, et offrir le fruit de leurs efforts aux associations caritatives.

Vous le savez bien si vous avez des arbres fruitiers. Avec l'automne on ne sait plus où donner de la tête. Pour éviter le gaspillage, et faire bénéficier le plus grand nombre de fruits de qualité, une association rochelaise propose depuis un an des cueillettes solidaires. "Aux arbres, citoyens", c'est près de 200 bénévoles mobilisables à tout moment pour intervenir dans les jardins des particuliers. 90% de la récolte est ensuite donnée à des associations caritatives, comme la Banque alimentaire.

"Aux arbres citoyens" : reportage dans les pommiers de Madeleine Copier

Madeleine ouvre son verger aux cueilleurs solidaires. La dame de 90 ans n'a plus la force de récolter les pommes qui ont longtemps fait la joie de ses amis. © Radio France - Julien Fleury

Bienvenue chez Madeleine, 90 ans, à la tête d'un immense verger. 48 pommiers de toutes les variétés : "Pourquoi toutes ces pommes ? C'est parce que mon mari avait envie de planter des arbres. Le résultat est là. C'est 30 ans de soins, de plaisir. On a planté des variétés rustiques qu'on ne retrouve pas dans le commerce. Ces arbres n'ont jamais reçu aucun traitement !"

Des pommes qui ont longtemps fait le bonheur des amis. Mais aujourd'hui Madeleine n'a plus les jambes pour cueillir tous ces fruits. Et plus tout à fait le cœur non plus, elle qui est veuve depuis deux ans : "quand je suis seule dans ce verger, je cherche partout mon mari, comme si son fantôme était encore là..."

"On ne peut pas laisser tous ces fruits"

Alors pour éviter de perdre une récolte, la fille de Madeleine a contacté "Aux arbres, citoyens". Quelques jours plus tard, une brigade de dix cueilleurs est prête à entrer en action. "Il faut ramasser toutes les pommes rouges, qui sont maintenant à maturité" indique la vieille dame. "On fait ce que vous nous dites" promettent les bénévoles.

Et rapidement, les cagettes se remplissent : "On ne peut pas laisser ça, il y en a tellement qui en ont besoin ou envie" s'enthousiasme Jeannie, bénévole depuis un an : "je suis une jeune retraitée, et j'ai besoin de mouvement. Et puis, j'étais aide-soignante en Ehpad, et c'était aussi le partage, l'humain... donc je m'y retrouve très bien !"

Les récoltes se comptent maintenant en tonnes. Une aubaine pour les associations caritatives, afin de proposer à leurs bénéficiaires des fruits locaux et de qualité. © Radio France - Julien Fleury

Plus d'une demie-tonne en une heure

A peine une heure plus tard, 600 à 700 kilos sont déjà prêts à être chargés dans les voitures. "Facile ! sourit Pauline, bénévole de 26 ans. On a l'habitude de sauver le monde !" Sauver le monde... ou au moins offrir aux plus modestes des fruits de qualité, un engagement solidaire important pour Alain : "Ces pommes sont délicieuses, en plus elles sont bio. Et comme ça va à la Banque alimentaire, pour être redistribué, c'est impeccable. Surtout quand on voit le prix des fruits bio en magasin..."

Et ce n'est qu'un début, promet Pauline, car le gisement est immense, même en ville : "quand on en parle, beaucoup de gens nous disent : j'ai un ou deux arbres. Et ça suffit pour obtenir des quantités intéressantes. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de jardins à La Rochelle. Il y a un potentiel énorme !"

Essaimer à travers la France

L'association envisage maintenant de développer des antennes à travers la France. © Radio France - Julien Fleury

Autre objectif de l'association : essaimer à travers le pays. Un boulot pour Coralie, la coordinatrice et seule permanente de l'association : "Dès le début, on a eu des appels de toute la France, pour nous dire que l'idée était géniale, et qu'il fallait ouvrir des antennes un peu partout. C'est ce qu'on fait !" Ce travail de duplication demande du temps, et ça passe par un financement participatif lancé sur Internet.