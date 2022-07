Aux archives départementales du Loiret, on prépare déjà le déménagement

Marylin Pouet et ses collègues doivent conditionner et mettre en boîte toutes les collections avant le déménagement l'été prochain

Le compte à rebours a commencé pour les Archives départementales du Loiret ! Pile dans un an, à l'été 2023, les Archives doivent emménager en effet dans un tout nouveau bâtiment actuellement en construction le long de l'avenue des Droits de l'homme à Orléans. Il faut donc, d'ici là, mettre en boîte et conditionner tous les documents actuellement répartis sur trois sites, dont le plus important est situé rue d'Illiers, à Orléans.

32 km de collections à mettre en boîte

Pour les 34 agents des Archives départementales, c'est donc un véritable travail de Titan qui a débuté pour préparer ce déménagement. "On a commencé en fait il y a presque 4 ans, sourit Maryline Pouet, restauratrice-relieuse. Cela peut paraître énorme, mais il y a 32 km de collections, dont beaucoup n'étaient pas conditionnées pour un transport et un transfert."

L'actuel bâtiment de la rue d'Illiers à Orléans abrite les Archives départementales depuis 1913 © Radio France - François Guéroult

Un déménagement, c'est en soi un peu un cauchemar quand on est archiviste, car les documents peuvent être endommagés lors de leur manipulation et leur acheminent. "Pour réduire les risques, nous avons défini des procédures, explique Maryline Pouet. Nous n'utilisons que des matériaux neutres pour les boîtes, comme du carton neutre dont on a ôté l'acidité pour ne pas enclencher des réactions chimiques avec le document, idem pour la colle."

40.000 boîtes, rien que pour les archives notariales !

Les agents fabriquent parfois eux-mêmes certaines boîtes, notamment pour des grands formats comme des cartes géographiques ou topographiques. Le site de la rue d'Illiers est en effet équipé d'un atelier de reliure et de restauration permettant de confectionner toutes sortes de boîtes et de répondre à la diversité des collections : outre les supports papiers, des plaques de verres, des négatifs, des bandes magnétiques, des sceaux sont également conservés.

Le nouveau bâtiment des Archives départementales, avenue des Droits de l'Homme à Orléans, doit être livré à l'été 2023 - Wilmotte & Associés Architectes

A ce jour, 90% des documents sont conditionnés. "On touche au but, se réjouit Maryline Pouet, on a une certaine hâte d'emménager dans le nouveau bâtiment qui sera davantage fonctionnel." A titre d'exemple, les trois kilomètres d'archives notariales depuis le XIVe siècle représentent à elles seules 40.000 boîtes ! Le nouveau bâtiment des Archives départementales fera huit étages de haut et 12.000 mètres carrés, il aura coûté 32 millions d'euros dont six millions financés par l'Etat dans le cadre du Plan de Relance.