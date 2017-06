Aux Bassins à flots, les habitants ne sont pas tous ravis des nouveaux logements

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a inauguré début juin une nouvelle résidence aux Bassins à flots. Elle fait partie de ces nombreux immeubles neufs qui poussent dans ce quartier historiquement ouvrier et populaire. Une transformation plus ou moins appréciée par les habitants.

Aux Bassins à flots, les nouveaux immeubles côtoient les échoppes historiques de couleur gris pierre. "Le lieu a l'air sympa, attractif et dynamique !" lance Virginie, jeune maman de deux enfants. Elle et sa famille vont aménager dans un T4 d'une nouvelle résidence inaugurée par le maire de Bordeaux.

La nouvelle résidence inaugurée par Alain Juppé aux Bassins à flots. © Radio France - Mélanie Juvé

"Ça va mal vieillir"

Si certains accueillent ces bâtiments neufs avec enthousiasme, d'autres sont plus réservés. "Ils veulent garder l'esprit industriel du quartier mais franchement la tôle ondulée ça va mal vieillir et c'est pas très beau ! confieAlice une habitante du côté Bacalan. Je me demande si ce n'est pas fait à la va-vite pour accueillir la nouvelle population qui émigre sur Bordeaux...."

Pour Sophie, fraîchement propriétaire dans le quartier, ce n'est pas l'apparence qui dérange mais le manque de commerces de proximité : "Il y a des enseignes qui sont placardées et qui vont certainement s'installer mais pour l'instant c'est un peu vague... il faut quand même se rediriger vers le centre-ville." Même constat pour Alice : "Pour aller jusqu'à une boulangerie il faut que je marche 15 minutes.... et encore elle n'est pas ouverte tous les jours !"

"Un vrai quartier à potentiel"

Mais parmi les quelques commerçants, certains ont ouvert car le quartier leur plaisait. "Nous on s'est installés ici justement à cause de l'implantation du quartier, explique Geoffrey le propriétaire d'un restaurant de sushis. Notre chiffre d'affaire est correct alors que ça ne fait que sept mois qu'on est arrivés. Je pense que c'est un vrai quartier à potentiel."

Symbole de la mue constante de la zone : un parking de plus de 400 places va ouvrir en face de la Cité du Vin ainsi que 10 000 m² de bureaux. Une halle commerçante comprenant un marché et un restaurant est aussi en construction.

Beaucoup de chantiers sur le quartier Bassins à flots. © Radio France - Mélanie Juvé