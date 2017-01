Aux Catalans, ils ont commencé l'année dans l'eau

Température de l'air: 15 degrés. Température de l'eau: 15 degrés. Ils étaient nombreux à se jeter à l'eau, dimanche premier janvier, aux Catalans, pour le bain du jour de l'an.

C'est une tradition à Marseille, chaque premier jour de l'année, des courageux se jettent à l'eau. C'est le bain du nouvel an. L'année 2017 n'y a pas coupé. Dimanche, à la plage des Catalans, à Marseille, les baigneurs étaient nombreux. Il faut dire que la météo a été très clémente.

Certains choisissent d'y aller en courant © Radio France - Violette Artaud

Pas de rendez-vous à une heure précise comme cela a pu se faire certaines années, mais tout au long de la journée, les marseillais ont défilé, pour enfiler le maillot et plonger dans l'eau. Certains l'ont vécu mieux que d'autres.

C'était une première pour Céline qui peine a s'en remettre. "C'était terrible, je n'arrivais même pas à respirer" confit-elle. Pour son mari qui l'accompagne, le plus dur ce n'est pas forcément de plonger dans une eau à 15 degrés, mais plutôt "de se motiver à venir ici après avoir fait la fête".

L'objectif? Atteindre la bouée des 300 mètres. © Radio France - Violette Artaud

De la motivation...et des amis

Pour le bain du premier janvier, il faut être motivé, c'est vrai, mais parfois, il ne suffit de pas grand chose pour franchir le pas, comme l'explique Roland: "Il suffit de prendre la décision, parfois cette décision se fait entre amis et l'on se retrouve tous ici, sur la plage." Et c'est ça qui fait le charme du bain du nouvel an: se retrouver ensemble, pour un peu de folie.

C'est vivifiant et ça permet de repartir sur les starting block!"

Et avec un bain le premier janvier, impossible de mal commencer l'année. "C'est vivifiant et ça permet de repartir sur les starting block!" explique Alex, qui sort de l'eau.