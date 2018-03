Tous les personnels des EHPAD de France étaient appelés à la grève jeudi 15 mars, pour réclamer plus de moyens de travail. A Couterne dans le sud de l'Orne, 150 personnes ont répondu à l'appel. Des personnels soignants, mais aussi des résidents, leurs familles, et le directeur lui-même.

Couterne, France

"On n'est pas à l'usine, on n'est pas des machines, respect et dignité pour nos personnes âgées", scandent les 150 personnes rassemblées devant l'EHPAD de la Vée, à Couterne, dans l'Orne, tout près de la frontière du département avec la Mayenne. Des personnels de l'EHPAD, bien sûr, accompagnés de leurs collègues de l'établissement voisin de La Chapelle d'Andaine, mais aussi des résidents, leurs familles, et le directeur des EHPAD des Andaines lui-même.

Défendre les résidents

"On est surtout là pour défendre les résidents", explique Claudine, aide soignante à l'EHPAD de la Vée. "On doit leur apporter tout le confort nécessaire, le bien-être, et surtout le respect de leur dignité." Mais pour cela, il faut que les personnels puissent travailler dans de bonnes conditions : "Avec le travail de plus en plus dur, l'usure augmente. Et les risques d'absentéisme et de mauvais traitement vont avec !"

Rapidement, le cortège s'ébranle, et se dirige vers le centre-ville de la commune. Sous les yeux des gendarmes, les manifestants bloquent ce carrefour entre deux routes passantes une quinzaine de minutes.

Lesmanifestants ont bloqué le carrefour en centre-ville de Couterne durant une quinzaine de minutes. © Radio France - Marc van Torhoudt

Au coeur du cortège, des résidents, qui ont tenu à accompagner les personnes qui les aident tous les jours. Portant une pancarte "retraité en grève", Pierre, qui vit dans l'établissement depuis 3 ans ans, confie son admiration pour les aides-soignants : "Nettoyer les gens, les aider aux toilettes, les lever, les coucher, les aider à manger... Il faut le faire ! Cette semaine il y a une aide-soignante qui s'est faite griffer par une locataire ! C'est incroyable !"

Nettoyer les gens, les aider aux toilettes, les lever, les coucher, les aider à manger... Il faut le faire !

Certains résidents ont tenu à sortir manifester avec les personnels. © Radio France - Marc van Torhoudt

Avec des résidents de plus en plus dépendants, les soins sont de plus en plus complexes, alors que les moyens qui leurs sont consacrés n'augmentent pas. De quoi inquiéter les familles de résidents. Martine a obtenu une place en soins spécialisés pour sa mère, fortement atteinte de la maladie d'Alzheimer : "Il y a des soins spécialisés. Malheureusement, il n'y a que 2 aides-soignants pour 14 résidents dans le service. C'est vraiment très difficile !"

Les raisons de la grève - Martine PESNÉ, infirmière coordinatrice Copier

Encore de possibles baisses de revenus

Les manifestants se sont retrouvés dans l'après-midi à l'EHPAD de la Vée. © Radio France - Marc van Torhoudt

Le problème c'est que la situation pourrait s'aggraver dans les prochains temps, du fait de la réforme sur la dépendance promulguée en 2016. "On pourrait perdre 45 000 € sur les sept prochaines années, déplore Laurent Vivier, directeur des EHPAD des Andaines, desuqles dépend celui de la Vée. Cela représente un temps plein et demi pour un aide-soignant. Et donc plus de pression, et des prises en charge de plus mauvaise qualité."

Pour l'instant, cette baisse de revenus est bloquée par le Conseil Départemental de l'Orne, en charge de la gestion des EHPAD. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a promis mardi aux syndicats de neutraliser la mesure un an ou deux. Elle s'est aussi engagée sur la présentation d'un nouveau plan d'action sur le vieillissement avant la fin du mois.