Aux journées gourmandes de Saulieu, on revisite la tarte à la semoule

Aux journées gourmandes du grand Morvan et des pays de Bourgogne, à Saulieu, concours de tarte à la semoule avant le début de weekend de l’Ascension. Six personnes ont revisité les recettes de grand-mère, Attention créativité !

La fameuse semoule.... © Radio France - Soizic Bour

N'allez pas leur dire que c'est indigeste, une tarte à la semoule . Les six candidats du concours du jour, aux journées gourmandes du grand Morvan et des pays de Bourgogne ont tout fait pour que leur tarte à la semoule soit appétissante et surtout légère.

Des fraises, des groseilles et des raisins macérés

Chaque candidat donc laissé libre cours a ses idées: des fraises ou des groseilles par ci, des raisins macérés dans le rhum par là. l'objectif, le beau et le bon ou comment éviter" l’étouffe Chrétien" de la semoule. Et à ce petit jeu, c'est Christine qui a remporté la "timbale" avec sa tarte à la semoule agrémentée de raisins secs macérés dans le rhum.

Un des participants au concours des tartes à la semoule © Radio France - Soizic Bour

Concours et arts de la gastronomie

Tous les jours jusqu'à dimanche, les concours vont se succéder, mais, pour ces 28è journées gourmandes du grand Morvan et des pays de Bourgogne, il y a aussi des ateliers culinaires pour les enfants et des démonstrations de grands chefs de la région. Il faut dire que depuis 1989 les organisateurs veulent " un rendez-vous incontournable des amateurs de produits de bouche, qui a été porté dès l'origine par des passionnés puristes et désireux de faire partager les merveilles de nos terroirs.".