Aux Mollettes en Savoie, la mairie choisit de distribuer des masques gratuits aux collégiens et aux lycéens

A la veille de la rentrée scolaire, Les Mollettes, petite commune de Savoie de 850 habitants, distribue des masques gratuits pour ses lycéens et ses collégiens. Un choix citoyen et politique.

Aux Molettes, pas de collège ni de lycée. Mais la petite commune de Savoie est très jeune : moyenne d'âge 35-40 ans. 150 collégiens et lycéens ! Ce samedi matin, les parents ont accompagné leur progéniture qui va devoir porter ce masque dans les cours et à la récréation.

Citoyen et politique © Radio France - Christophe Van Veen

Une quarantaine de famille sont venues ce samedi matin. 120 masques sont partis. Il reste plus de 300 masques qui attendent en marie, à disposition toute la semaine prochaine.

"Ce que Macron ne fait pas, Les Mollettes le fait ! "

Un masque obligatoire dans le secondaire et payant, c'est une contradiction dénoncée par le bouillant maire Jean-Claude Nicolle. On se souvient que durant le conflit des Gilets Jaunes, il avait prêté sa salle au mouvement. Le maire bombe le torse et assène : "Un matin, je me réveille et j'entends que Emmanuel Macron impose le masque mais demande aux parents de payer. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce que Macron ne fait pas, Les Mollettes vont le faire ! Et sans histoire de quotient familial. C'est le masque gratuit pour tous ! Tout le conseil municipal est d'accord."

Jean-Claude Nicolle le maire qui ne mâche pas ses mots Copier

450 masques disponibles gratuitement

Vers 11 h, ce samedi, le cortège parents-enfants vient retirer les "lots" et les discussions, parfois passionnées, s'enchaînent autour de cette nouvelle fourniture scolaire imposée.

Alignées au pied du buste de Marianne, une centaine d'enveloppes en papier kraft renferment trois masques lavables. Le geste est salué par tous. Mais les parents s'écharpent gentiment sur la politique sanitaire du gouvernement.

Les parents portent un masque mais ne prennent pas toujours des gants pour parler du gouvernement. Copier

Les parents semblent bien divisés, devant des enfants qui eux de toute façon n'ont pas le choix. Ils sont venus à quelques heures de la rentrée... résignés.

Les élèves n'ont pas le choix. Copier