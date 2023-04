Aux obsèques d'une des dernières résistantes de Dordogne, ses proches saluent une "combattante jusqu'au bout"

"Ma France", "Camarade", sa version du "Chant des partisans", les titres de Jean Ferrat s'enchaînent aux obsèques de Pierrette Gauthier. C'était le chanteur préféré de cette femme, entrée dans un réseau de résistance de Dordogne à 16 ans. Elle est décédée à 97 ans lundi 3 avril. Une cérémonie a eu lieu en présence de ses proches et de membres de l'Association des anciens combattants de la Résistance (Anacr) au cimetière Saint-Georges de Périgueux.

Un drap bleu, blanc et rouge est déposé sur le cercueil. Des drapeaux tricolores sont dressés de part et d'autre. Pierrette Gauthier était la dernière survivante du groupe de résistants "Mercédès". Elle l'avait rejoint en 1942 avec son père, militant communiste.

"Résistante jusqu'au bout"

Le président départemental de l'Anacr, Jean-Paul Bedoin, prend la parole et rappelle son parcours. Issue d'une famille modeste, elle quitte Périgueux à 16 ans avec ses parents pour Basillac. Dans la résistance, elle est "agent de liaison". "Selon le général de Gaulle, c'était l'infrastructure de la résistance, décrit-il, on avait besoin de gens pour porter les messages, les tracts ou les armes au péril de leur vie".

Pierrette Gauthier s'est engagée à 16 ans dans la Résistance en Dordogne - Page Facebook de l'Anacr

Ses petits-enfants, Alexa, Anabelle et William évoque "une résistance jusqu'au bout, dans sa vie personnelle comme dans son passé". Petit à petit, elle leur a raconté les kilomètres parcourus avec des messages attachés à la ceinture ou "la trouille de sa vie" lorsqu'elle est tombée sur un barrage alors qu'elle transportait une arme. William retient surtout une grand mère qui lui appris "la bienveillance et le respect des autres".

Une femme engagée

Après la guerre, Pierrette Gauthier n'a cessé de militer pour le devoir de mémoire. Membre de l'Anacr, dont elle a été la trésorière pendant plusieurs années, elle ne ratait aucun hommage à ses camarades décédés pendant la Résistance. "Au mois de mai dernier, on était encore avec les élèves du CM2 de Basillac, c'était une passeuse de mémoire", se souvient Jean-Paul Bedoin. Une mémoire qu'il entend continuer à transmettre. "Elles se sont battues pour lutter contre le fascisme et savent ce qu'est la privation de liberté. Quand on voit ce qu'il se passe en France et la guerre qui est aux portes de l'Europe, c'est plus que jamais important", déclare le président de l'Anacr.

Ses petits enfants aussi veulent suivre son exemple, en s'engageant dans ces associations et dans la vie. "Elle nous a toujours dit de faire attention à ce qui est sombre. Elle gardait un oeil là-dessus et on milite comme elle le faisait", ajoute Alexa. Un engagement qu'elle devait sans doute retrouver dans les chansons de Jean Ferrat qui, selon ses petits enfants, "ont accompagné ses derniers sourires".