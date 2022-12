Aux Plans près de Lodève, chaque famille reçoit cent euros : l'héritage que Nini a légué à la mairie

Début décembre, Sandrine a reçu dans sa boîte aux lettres les vœux du maire comme toutes les maisons des Plans (Hérault). Surprise : il y avait aussi une carte cadeau d'une valeur de cent euros à dépenser dans un supermarché de Lodève offerte par la mairie et appelée "prime Nini".

Nini, c'était une habitante emblématique du petit village de mois de 300 habitants. Henriette Fieu de son vrai nom. Elle est décédée à l'âge de 93 ans l'année dernière. Elle était veuve et sans enfants et a donc décidé de léguer les économies de son assurance-vie, environ 40 000 euros à la commune des Plans.

Que faire de ces 40 000 euros ?

Ca a été une vraie surprise pour le maire Daniel Fabre : "Nous avons été très étonnés, c'est un beau geste, rare par les temps qui courent !"

Le maire des Plans (Hérault), Daniel Fabre. © Radio France - Juliette Pierron

Le maire se réunit avec son conseil municipal et réfléchit à ce qu'ils peuvent faire de cet argent : "Pour moi c'était naturel d'en donner une partie aux Planois. Au départ, on a songé à un panier avec bouteille de vin, olives, pâté etc. Mais avec l'inflation, les économies d'énergie, le mieux était peut-être d'offrir directement une carte-cadeau à dépenser dans une grande surface. Ca peut servir pour un cadeau de Noël, comme pour deux semaines de courses pour ceux qui en ont besoin."

Le reste de l'argent,environ 25 000 euros, ira dans un projet communal pas encore décidé : une nouvelle mairie, une nouvelle salle des fêtes ou des rambardes de sécurité dans un virage dangereux : les idées fusent parmi les habitants.

"Nini a toujours été généreuse"

Dans le village, les habitants sont unanimes : ce cadeau les a surpris et beaucoup touchés. Avec, certains se feront plaisir à Noël. Line, elle, envisage d'acheter quelque chose pour mettre sur la tombe de Nini.

Nini (au premier rang) dans l'album photo de Christian, son ami et voisin depuis 18 ans. © Radio France - Juliette Pierron

Ceux qui la côtoyaient reconnaissent dans ce dernier geste la personnalité de Nini : une grande générosité. Christian était son voisin de longue date, 18 ans d'amitié : "Elle recevait tout le temps des gens chez elle, elle cuisinait beaucoup pour sa famille et ses amis, c'était une forte personnalité et généreuse." Avec cette carte-cadeau, il pense à elle pour les fêtes : "Ca fait partie de la magie de Noël".