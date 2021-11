Aux Restos du Cœur de Tourcoing, "la hausse des prix de l'énergie plombe le budget des familles"

Ce mardi 23 novembre, c'est le début de la 37e campagne d'hiver des Restos du Cœur dans un contexte marqué par les effets de la crise sanitaire et l'augmentation des prix de l'énergie. Les antennes de la région s'attendent à recevoir plus de monde que les autres années.

Aujourd'hui commence la 37e campagne d'hiver des Restos du Cœur ! Après une édition 2021 marquée par les confinements, l'année s'annonce à nouveau particulière, entre les effets à long terme de la crise sanitaire et l'augmentation des tarifs de l'énergie.

La hausse de l'électricité pèse sur les budgets

A l'antenne de Tourcoing, 140 familles sont inscrites pour la campagne d'hiver. La distribution a commencé dès ce lundi 22 novembre, et Luc de Backer, le responsable, sent déjà l'effet de la hausse des tarifs. "Ce qui plombe les budgets des familles, c'est la hausse de l'électricité, remarque-t-il. Les factures d'énergie leur plongent la tête sous l'eau."

Cette Tourquenoise a déjà du mal à joindre les deux bouts en temps normal. Mais avec l'augmentation du prix de l'électricité, son pouvoir d'achat est en baisse : "Ma retraite est petite, je n'ai que 100 euros, donc je consacre 10 euros aux courses toutes les semaines pour compléter les distributions, explique-t-elle. Tous les prix augmentent, j'achète moins !"

Pour le président de l'association départementale des Restos du Cœur, Thierry Sarrazin, les bénéficiaires sont particulièrement touchés. "Beaucoup sont dans les logements sociaux qui sont des passoires thermiques, par exemple. C'est la double peine !, regrette-il. Malheureusement, la variable d'ajustement, c'est la nourriture." Il s'attend donc à voir du monde pousser la porte de l'association cet hiver, notamment plus de jeunes et de personnes seules. Cet été, le nombre de bénéficiaires accueillis sur le secteur était déjà en hausse de 15% par rapport à l'année dernière.

Malheureusement, la variable d'ajustement, c'est la nourriture - Thierry Sarrazin, président de l'association départementale.

De nouveaux besoins

A Tourcoing, il n'y a pas plus d'inscrit que l'année dernière, mais les besoins augmentent. Les distributions se sont donc arrêtées seulement 15 jours entre les campagnes d'été et d'hiver. "Normalement, c'est un mois de pause, explique Françoise, une des bénévole. Mais les gens sont tellement dans le manque que finalement on a fait deux semaines de plus, pour ne pas les laisser dans le besoin."

Pour l'association, il faut donc s'adapter : "Il y a un besoin d'accompagnement pour gérer son budget et y voir clair dans les démarches administratives, surtout en ligne. C'est vraiment un besoin nouveau", continue le responsable. Un ordinateur sera mis en place pendant les prochaines distribution pour que les bénéficiaires puissent être aidés par les bénévoles pour leurs démarches en ligne.