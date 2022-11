Aux Restos du Coeur du Loiret, le nombre de bénéficiaires a déjà augmenté de 22% cette année

Les Restos du Coeur n'ont pas encore terminé d'enregistrer les inscriptions pour cet hiver. Mais, déjà, l'association redoute une explosion des demandes. Depuis le mois d'avril, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 12% au niveau national et dans le Loiret, c'est même 22% soit au total plus de 14.500 personnes accueillies. Les 14 centres du département sont impactés comme celui de Beaugency qui a ouvert il y a un an. " On avait commencé avec 7 familles inscrites, on est monté à 260 cet été et là, on en compte 170 inscrites pour cet hiver" détaille Elizabeth Créquine, la responsable du centre.

" Moi, je n'arrive plus à faire mes courses au supermarché"

Les Restos du Coeur de Beaugency ont récupéré certaines familles qui fréquentaient jusque là le centre de Mer, dans le Loir-et-Cher, aujourd'hui fermé. Mais, les bénévoles constatent, ici aussi, un effet de la crise et de l'inflation avec de plus en plus de retraités et de salariés qui ont du mal à boucler les fins de mois. " Moi, je n'arrive plus à faire mes courses au supermarché" nous confie Lydie, une mère de famille qui vient une fois par semaine au local des Restos de Beaugency, "depuis cet été, mon chariot dans la grande surface du coin a augmenté d'au moins 50 euros et avec tout le reste qui explose, ce n'est plus possible. Heureusement, il y a les Restos qui dépannent."

Les Restos du Coeur © Radio France

Louane elle a seulement 20 ans. Cette jeune balgencienne fréquente les Restos depuis un an. " C'est compliqué de subvenir à tous nos besoins quand on démarre dans la vie. Il y a le loyer à payer, les factures, les petits jobs pas forcément bien payés et du coup, on n'a plus grand chose pour faire les courses." Cette année, pour mieux tenir compte de l'inflation, les Restos du Coeur ont d'ailleurs adapté leurs règles : pour évaluer si une personne est éligible à une aide, l'association prend désormais en compte non seulement ses revenus et son loyer, mais aussi ses frais de chauffage.

De + en + de bénéficiaires en très grande précarité

Comme au niveau national, les Restos du Coeur de Beaugency croisent aussi de plus en plus de bénéficiaires en très grande précarité. " Sur Beaugency, on connait au moins 5 ou 6 personnes qui actuellement sont à la rue" confie Elizabeth Créquine. "Avant, sur Beaugency, il n'y en avait pas vraiment. On suit par exemple un jeune couple qui n'a aucune solution d'hébergement." Au plan national, les Restos estiment que 60% de ses bénéficiaires sont aujourd'hui en grande précarité contre 50% il y a un an. Le centre de distribution de Beaugency est ouvert les lundis et jeudis après-midi, il fonctionne avec 25 bénévoles. " Si vraiment on voit une explosion des inscriptions, on essaiera de tenir un créneau supplémentaire" assure la responsable locale.