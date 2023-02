Un an de guerre en Ukraine : dans les Rotary clubs de Nîmes, la solidarité ne s’est jamais essoufflée

Depuis le début de l’invasion russe, il y a un an, les huit Rotary clubs nîmois ont acheminé depuis le Gard plus de 120 tonnes de matériel en Ukraine et ont récolté plus de 220.000 euros de dons.

Depuis le début du conflit, les Rotary clubs de Nîmes ont acheminé plus de 120 tonnes de matériels : nourritures, médicaments, etc (image d'illustration). © Maxppp - © Vyacheslav Madiyevskyy C'était il y a un an, jour pour jour. La Russie lançait son offensive militaire sur l'Ukraine. Une "opération spéciale" visant, notamment, à "dénazifier le pays", d'après Vladimir Poutine. Une "agression" pour les pays occidentaux, qui depuis, multiplient les livraisons d'armes pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Cette solidarité entre états se joue aussi à l'échelle citoyenne et associative. ⓘ Publicité Ainsi, les huit Rotary clubs de Nîmes ont réussi à acheminer en Ukraine 120 tonnes de matériel : du médical, de l'alimentaire ou du vestimentaire. Et pour les acheminer, les volontaires ne manquent pas. "Les chauffeurs qui partent là-bas reviennent toujours avec l'envie de repartir. Nous en avons qui ont déjà fait plusieurs convois. Le record est à quatre", se félicite sur France Bleu Gard Lozère Frédéric Moline, chargé de coordonner les opérations de solidarité des Rotary clubs nîmois. "Ils veulent continuer tant que la guerre durera". Depuis le début du conflit, les Rotary clubs de Nîmes ont réussi, par ailleurs, à récolter plus de 220.000 euros de dons.