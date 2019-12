Aux Sables-d'Olonne, la SNSM de nouveau privée du canot Jacques Joly

Les Sables-d'Olonne, France

"Il faut que la série noire s'arrête", souffle Christophe Monnereau, le patron de la station de la Société nationale de sauvetage en mer des Sables-d'Olonne en Vendée. Lui et son équipe ont découvert de nouveaux dysfonctionnements sur le canot Jacques Joly, quelques jours à peine après l'avoir récupéré d'un chantier naval où il était en réparation depuis des mois. Ils attendent maintenant une équipe technique qui doit venir de Saint-Malo ce mercredi.

De nouveaux problèmes techniques

En l'espace d'une semaine,"on a découvert des problèmes techniques, électroniques, hydrauliques..." énumère Christophe Monnereau, dépité, rendant le bateau inutilisable depuis dimanche dernier. "La barre ne marche pas, c'est comme sur une voiture qui n'a pas de direction... Quand on tourne le volant, ça ne tourne pas", précise-t-il.

"C'est dur à vivre, il y a un ras-le-bol, faut l'expliquer à l'équipage qui ne comprend pas non plus... On était heureux de revoir le bateau aux Sables, ne serait-ce que pour nos trois copains qui ont disparu", témoigne le sauveteur. Car c'est parce que le Jacques Joly était indisponible le 7 juin dernier, en raison de soucis techniques, que l'équipage a embarqué à bord du Jack Morrisseau, sur lequel trois bénévoles ont perdu la vie lors du naufrage.

Le coup de gueule du maire

De son côté, le maire Yannick Moreau a poussé un coup de gueule sur Facebook :