Aux Sables-d'Olonne, le tourisme en hausse au mois de juillet

Malgré un mois de juillet pluvieux et nuageux en Vendée, le nombre de touristes augmente aux Sables-d'Olonne. Une hausse de 3,5% par rapport à l'an dernier à la même période, notamment grâce aux touristes étrangers, qui sont plus nombreux (+ 26% pour les Irlandais, + 20% pour les Américains, +14% pour les Allemands). Ce qui fait dire au maire, Yannick Moreau, que le bilan de juillet est positif malgré une légère baisse du nombre de nuitées.

ⓘ Publicité

Les étrangers au rendez-vous cet été

Aux Sables-d'Olonne ce samedi 5 août 2023, difficile de trouver une place de stationnement pour se garer en centre-ville tant il y a de voitures. Des touristes arpentent les rues piétonnes et le front de mer, notamment des étrangers comme Livy, venu des Pays-Bas avec sa petite famille : "On ne loge pas très loin, dans un camping, explique-t-il. On aime la plage, et personnellement, j'adore naviguer ! Cette ville est très connue pour cela avec le Vendée Globe, et on voulait le voir de plus près. Et puis, pour les enfants, il y a plein de choses à faire et à voir. C'est l'un de nos endroits préférés, on aimerait revenir ici de temps en temps."

Les vents de ces derniers jours ont permis aux écoles de surf des Sables-d'Olonne de faire le plein en juillet © Radio France - Léonie Cornet

Sonia vient ici depuis 10 ans et elle n'a jamais vu autant de monde : "Il y a plus de monde qu'avant, parce que je pense que les gens commencent à découvrir Les Sables depuis la fin du confinement. Ce n'est pas très loin de plusieurs villes, et on recroise aussi les mêmes personnes d'années en années."

Les écoles de surf tirent leur épingle du jeu cette année. "Nous serons pleins tout le mois d'août, et nous étions pleins quasiment tout le mois de juillet, se réjouit Eden, 19 ans, du club Olonna aux Sables-d'Olonne. La saison s'est très bien passée, tant qu'il y a des vagues et de l'eau, il n'y a pas de problème !" Ce dimanche, il devrait faire beau aux Sables-d'Olonne selon Météo France, et les commerçants et professionnels du tourisme des Sables espèrent continuer sur leur lancée.

Bilan touristique mitigé à La Baule

Le bilan du mois de juillet n'est pas aussi positif à La Baule en Loire-Atlantique. Le nombre de nuitées a baissé de 17% par rapport à l'an dernier à la même période : "Nous avons une forte baisse du nombre de nuitées, regrette le maire de La Baule, Franck Louvrier. C'est dû à deux phénomènes, d'abord la météo qui n'a pas été excellente ce mois-ci, mais aussi à des changements de consommation en raison de l'inflation. À peu près 30% des restaurateurs ne sont pas satisfaits de leur chiffre d'affaires. Une des raisons avancée est la diminution du panier moyen des consommateurs. On espère que le mois d'août pourra rattraper ce mois plus maussade." Cela semble bien engagé, puisqu'en ce premier week-end d'août, 80% des logements proposés en location sont déjà réservés. Le beau temps devrait être enfin de retour la semaine prochaine.

loading