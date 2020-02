Aux Sables-d'Olonne, les habitants de La Chaume ne peuvent plus se marier à l'ancienne mairie

La Chaume, Les Sables-d'Olonne, France

"C'est moche, c'est notre pays ici", s'énerve André, qui s'est marié il y a 53 ans à l'ancienne mairie de La Chaume, un quartier des Sables-d'Olonne où l'on ne peut plus se dire oui (ou non) depuis début janvier, comme à Olonne-sur-Mer et Château-d'Olonne qui ont fusionnées avec la commune sablaise il y a quelques mois. Le parquet sablais, contacté par France Bleu Loire Océan, affirme ne faire qu'appliquer la loi : "Ces dernières sont désormais dépourvues de toute existence légale. Les bâtiments précédemment occupés ne peuvent donc plus être qualifiés de "mairies annexes", pas davantage que le site de "La Chaume"", où les mariages sont célébrés "en vertu de la "tradition" et non de considérations légales".

S'unir à la mairie des Sables, c'est comme se marier dans un autre pays", une Chaumoise.

Sauf que cette décision déplaît aux Chaumois, très attachés à leurs traditions, comme celle de s'unir à l'ancienne mairie de La Chaume puis à l'église qui lui fait face. "Quand je me suis marié, j'ai dû aller voir tout le monde dans le quartier avec ma femme pour les saluer", raconte André, qui parle d'une ambiance incroyable. "Entre la mairie et l'église, on fait les bars, on retrouve les Chaumois", poursuit Alain, "et puis les photos du mariage, c'est devant l'ancienne mairie... pas ailleurs !"

Des mariages qui n'ont plus de valeur légale

Face à la polémique suscitée par le rappel du parquet, ce dernier précise que "tout mariage qui serait célébré en dépit de l'opposition du parquet ou sans y avoir été autorisé par ce dernier dans les bâtiments des anciennes mairies (...) ferait l'objet d'une contestation devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, en vue de son annulation".