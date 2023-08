Aux Sables d'Olonne, "Saint-Michel restera sur sa place, en toute légalité"

"La poignée de laïcistes radicaux aura son déboulonnage, mais la volonté des sablais est respectée, car la statue restera sur place à quelques mètres, en toute légalité", a déclaré ce lundi le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau. La statue de l'archange Saint-Michel, au chœur d'une polémique, sera déplacée de quelques mètres, sur une parcelle récemment vendue à la paroisse du quartier par la municipalité vendéenne.

En décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes avait donné raison à l'association La Libre pensée qui demandait que cette statue soit déplacée hors de l'espace public, au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Décision confirmée en avril 2023 par le Conseil d'État. Un plan B a donc été trouvé. La paroisse avait besoin d'acquérir une petite parcelle pour installer une rampe d'accès vers l'Église aux personnes à mobilité réduite. La surface de 53 m² permet aussi d'y poser la statue qui avait trôné durant 80 ans dans une école avant d'atterrir sur la place publique."

Le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreaux aux côtés du père Antoine Nouwavi © Radio France - Yves-René Tapon

"Dans quel pays vit-on pour vouloir déboulonner une statue ?" Yannick Moreau

"Cette ville est une ville apaisée, et on ne va pas nous diviser à cause d'une statue", insiste le curé doyen de la paroisse Sainte-Marie des Sables d'Olonne. "On doit réfléchir sur ces symboles transversaux qui nous tiennent ensemble", ajoute le père Antoine Nouwavi. "Dans quel pays vit-on pour vouloir déboulonner une statue ? renchérit le maire Yannick Moreau, le bon sens a été un peu perdu de vue par quelques juges, et avec monsieur le curé, nous réintroduisons un peu de bon sens pour trouver une solution qui satisfasse la volonté le Conseil d'État et celle des sablais (94 % des 4.500 participants à une votation en mars 2022 avaient demandé le maintien de la statue). Pour l'édile, cette statue est un emblème inoffensif du quartier. L'association La Libre Pensée a de son côté toujours dit qu'elle serait satisfaite de voir la statue sur un terrain privé. Les travaux de déplacement débuteront la semaine prochaine.