Aux Trois-Moutiers, médecin généraliste cherche difficilement du renfort

Assise derrière son bureau, Cécile Richard ne veut pas qu'on dramatise sa situation, qu'on s'appesantisse sur son cas. Pourtant, cette médecin généraliste installée depuis 2019 aux Trois-Moutiers, un peu plus de 1000 habitants dans le nord Vienne, doit suivre seule près de 1700 patients depuis le départ d'un collègue parti à la retraite. Pour le moment sans remplaçant ou remplaçante.

Une situation qui a parfois été difficile à vivre pour elle : "J'ai du me mettre en arrêt forcé car je n'arrivait pas à me reposer, à prendre de vacances... car je ne trouvait pas de remplaçant". Avec 25 et 30 patients reçus par jour, elle travaille du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures. Et même plus tard pour s'occuper de l'administratif.

La recherche difficile de renfort

Compliqué dans ces conditions de s'occuper au mieux, de se déplacer chez les patients. "Il y a des situations où il y a une urgence, il y a nécessité de voir un médecin et je ne peux pas aller les voir", raconte Cécile Richard. Une situation bien comprise par les patients, comme Monique, venue avec son mari pour une consultation : "Elle ne peut pas toujours venir, c'est normal, elle ne peut pas se mettre en quatre. Elle fait ce qu'elle peut, ce n'est pas une sur-femme."

Alors Cécile Richard essaie quand même de se mettre en quatre pour trouver un jeune médecin qui viendrait dans la maison médicale des Trois-Moutiers. Elle a tenté d'organiser un week-end "découverte" pour faire découvrir le secteur à des jeunes internes en médecine intéressés par une première installation. Personne ne s'est inscrit, mais la semaine dernière elle a reçu deux appels. Elle va proposer des séjours individuels, "plus personnalisés". Car ça le mérite dit-elle : "C'est une page vierge, on a tout à faire, je trouve ça stimulant et très positif, j'espère que des jeunes pourront le voir aussi."

Le cabinet de Cécile Richard est presque neuf © Radio France - Florent Vautier

Dans la Vienne on compte 1 médecin généraliste pour 1140 habitants. Dans les Deux-Sèvres, c'est 1 généraliste pour 1500 habitants.