"Aux urnes citoyens ! " lancent deux élus ligériens pour éviter la privatisation d'Aéroports de Paris

Le Conseil constitutionnel a validé ce jeudi la procédure de référendum d'initiative partagée sur le projet de privatisation d'Aéroport de Paris. Les député et sénateur ligériens Régis Juanico et Jean-Claude Tissot encouragent les citoyens à prendre position.

Saint-Étienne, France

Le Conseil constitutionnel donne son feu vert ce jeudi à un référendum d'initiative partagée pour la privatisation d'Aéroport de Paris. La demande a été déposée en avril par 248 députés et sénateurs de l'opposition qui dénoncent un "non-sens sur le plan économique" et "une erreur stratégique."

La procédure n'est pas terminée. Les opposants à la privatisation doivent désormais recueillir les signatures de 10% du corps électoral, soit 4,7 millions de personnes, pour organiser ce référendum. Ils ont 9 mois pour le faire.

Chaque signature est indispensable - Régis Juanico et Jean-Claude Tissot

Parmi les signataires, les député et sénateur de la Loire Régis Juanico et Jean-Claude Tissot. Dans un communiqué, ils se félicitent de cette décision et encouragent les citoyens à prendre position sur cette privatisation "Aux urnes citoyens [...] Chaque citoyen-ne compte, chaque signature est indispensable" écrivent conjointement les deux élus.

Le @Conseil_constit vient de valider la demande de Référendum d’Initiative Partagée #RIP sur la privatisation d’#ADP que nous soutenons avec @GenerationsMvt. Une plateforme doit être rapidement mis en place par la @Place_Beauvau pour recueillir les 4,7 millions de signatures ! 👏 pic.twitter.com/CIRVAms76n — Régis JUANICO (@Juanico) May 9, 2019

D'ici un mois, une plateforme doit être mise en place par le Ministère de l'Intérieur pour que tout un chacun puisse voter.