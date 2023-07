Aux Vieilles Charrues, une safe zone veille sur les festivaliers

"Pour un flirt avec moi, ne fais pas n'importe quoi", tel est le slogan de la safe zone des Vieilles Charrues. Depuis son édition 2022, le festival accueille ce stand de prévention, situé à l'entrée du site.

"On aimerait ne pas avoir à faire ça, ne servir à rien, mais malheureusement on sert à quelque chose. C'est pris de plus en plus au sérieux" explique Eloïse Tanguy, bénévole.

Des maraudes pour surveiller tout le monde

En plus du stand physique, les bénévoles s'occupent de réaliser des maraudes, que ce soit sur le site du festival ou au camping. Vêtus d'une chasuble violette, facilement identifiable, ils sillonnent le site pour agir en cas de besoin, mais aussi pour discuter avec les festivaliers.

"On prend le temps de les informer de ce qu'on fait et d'où on est, pour les inciter aussi à intervenir et à accompagner d'éventuelles victimes" explique Eloïse. Car elle assure, ce n'est pas toujours évident de s'occuper de victimes et d'intervenir.

Elle avance également un chiffre : 60. C'est le pourcentage de femmes ne se sentant pas en sécurité en festival. "Notre but, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'elles soient à l'aise."

Protège-gobelet, testeur de couple et... chamboule-tout

Le collectif s'occupe de fournir des couvercle anti-drogue. "C'est intéressant, ma copine en voulait un pour éviter les cas de drogue. C'est rassurant aussi" explique Yann, un festivalier.

Même constat pour Estella. Elle est venue avec sa fille et des amies à elle, toutes mineures. "C'est bien de mettre ça à l'entrée. De savoir qu'il y a des personnes qui vont sur le site voir si tout va bien, ça nous rassure en tant que parent." Et à sa fille d'acquiescer. "C'est utile de prévenir des dangers. On voit souvent des cas d'agressions verbales dans la rue par exemple. Donc c'est bien de mettre ça là !"

A l'intérieur du stand, plusieurs animations sont proposées. Et la plus visible, c'est le chamboule-tout. Dessus, des personnalités visés par des accusations d'agressions sexuelles. "On peut se lâcher dessus" rigole Eloïse.

Le collectif propose aussi un testeur de couple, "afin de voir si votre couple est toxique". Au-delà des relations de couple, il est également possible de tester les relations familiales. Autant de prévention que nécessaire. Et du monde afflue en continue sur le stand, preuve de l'intérêt. "Il y a beaucoup de curiosité. Les gens apprennent plein de choses" assure Eloïse.

A la fin du festival, le collectif dressera le bilan. "On est en relation avec la protection civile et la sécurité. Chaque matin, on recense les cas de la veille, ils sont au courant de tout. A la fin, on fera un rapport au festival pour d'éventuelles améliorations." Des améliorations visibles dès l'année prochaine. "Oui, on sera encore là !"